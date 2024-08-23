Gazze’ye destek için motosikletle umut yolculuğu

"2 Ülke 20 Şehir Diyar Diyar Gazze" sloganıyla Ayasofya'dan yolculuğuna başlayan Hasan Cincik, Filistin bayrağı astığı motosikletiyle Ayasofya'dan başladığı yolculuğuna Sivas, Erzincan, Erzurum Kars ve Iğdır'dan sonra Ağrı'ya ulaştı.

Barış çağrısı yapmak amacıyla çıktığı motosiklet yolculuğunda 8'inci gününü tamamlayan Cincik, Ağrı'dan sonra Van, Hakkari, Şırnak, Zaho, Duhok, Erbil, Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırşehir, Ankara, Bolu İstanbul güzergahını takip edecek.

Gazze'de yaşanan katliamın acı gerçeklerini hatırlatmak, savaş mağdurlarının sesi olmak ve dünyanın dört bir yanındaki insanlara barış, adalet ve insan hakları çağrısında bulunmak için bu yolculuğa çıkan Hasan Cincik, katliam mağduru sivillerin yaşadığı insanlık dışı koşullara dikkat çekilmesi ve uluslararası toplumun bu duruma karşı sessiz kalmaması gerektiği mesajlar veriyor.

BARIŞ İÇİNDE BİR GELECEK İNŞA EDEBİLİRİZ

İsrail rejiminin Gazze'de uyguladığı soykırımı protesto etmek amacıyla motoruyla Ayasofya'dan yola çıktığını ifade eden Cincik, şöyle konuştu:

"İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Irak toprakları başta olmak üzere toplamda 20 şehre uğrayıp Gazze halkı için farkındalık oluşturmaya gayret edeceğim. Şu an Ağrı'dayım. Daha önceki şehirlerde çok ciddi teveccüh ile karşılaştım. Halkımız her daim olduğu gibi bugün de Gazzeli kardeşlerimizin yanında. İnşallah bundan sonraki güzergahım Van ve Hakkari olmak üzere Doğu ve Güneydoğu illerini ziyaret edip Irak üzerinden tekrardan Güneydoğu ve inşallah İstanbul'a geri dönüş yapmak istiyorum. Amacım, boykotu hatırlatmak, boykot adına farkındalık oluşturmak. Siyonist İsrail rejimini uygulamış olduğu bu katliam ve soykırıma dur demek adına bir farkındalık oluşturmak. Gazze'de yaşananlar, tüm insanlığın ortak sorumluluğudur. Bu turla birlikte, barış ve insan hakları için herkesin sesini yükseltmesini istiyoruz. Hep birlikte, savaşın meydana getirdiği yıkımı durdurabilir ve barış içinde bir gelecek inşa edebiliriz."

KARS BELEDİYE BAŞKANI SENGER'DEN DESTEK

Farkındalık için bu tura çıkan hasan Cincik Kars ziyaretinde Belediye Başkanı Ötügen Senger'in misafiri oldu. Başkan Senger, Hasan Cincik'in yaptığı bu umut yolculuğu hakkında, "Bir farz-ı kifaye vazifesi icra ettiniz ediyorsunuz, önemli güzel bir farkındalık çalışması teşekkür ederim Allah razı olsun" dedi.