Gazze’ye uzanan kardeşlik eli: "Merhamet ve umut yüklü tır yola çıktı"

AK Parti Kırşehir İl Başkanlığının önderliğinde sivil toplum kuruluşlarının desteği ile hazırlanan İçinde battaniyeler, kışlık giysiler ve çocukların kendi elleriyle seçip paketlediği oyuncaklar mazlum coğrafyaya uzanan kardeşlik eli oldu.

Törende konuşan AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal "Gazze'de her gün yürekleri dağlayan bir acı yaşanıyor. Mazlumların yanında olmak, acılarını bir nebze de olsa hafifletmek istedik. Bu yardım kampanyasına destek veren tüm vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Türkiye olarak barış ve huzur için çalışmaya, gönül coğrafyamızın her köşesinde iyilik tohumları ekmeye devam edeceğiz."dedi.

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek'in de katıldığı tören sonrası Cacabey Meydanı'nda toplanan kalabalık, dualarla tırları uğurlarken gözlerde yaş, yüreklerde dua vardı.