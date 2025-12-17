Haberler Yaşam Haberleri Gazze’ye yardım için 600 ton et almak isteyen adamı dolandırdılar!
Giriş Tarihi: 17.12.2025 09:45 Son Güncelleme: 17.12.2025 11:00

Gazze’ye yardım için 600 ton et almak isteyen adamı dolandırdılar!

İstanbul’da açtıkları sahte mail adresi ile Gazze’ye yardım amacıyla 600 ton et almak isteyen Filistinli iş adamını 300 bin dolar dolandıran 5 kişi Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Kendilerini Brezilyalı et firması olarak tanıtan ve gözaltına alınan şüphelilerden 3’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin 300 bin doların gönderildiği bankadan paraları çekip gittikleri anların görüntüleri de ortaya çıktı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK Yaşam
Tüm dünyanın gözü önünde işlenen Gazze katliamında geride kalan binlerce insana yardım etmek için gıda alışverişi yapmak isteyen Filistinli M.İ.A.A. (53) internet üzerinden yaptığı araştırma sonucu Brezilyalı bir firmaya ulaştı. Sözde firma ile mail üzerinden yazışıp Filistin'deki firması için 600 ton et almak istediğini söyledi. 800 bin dolar karşılığında anlaşma sağlandı. Etler 18 kiloluk koliler halinde 13 ayrı konteyner ile gönderilecekti. Yazışmada en ince ayrıntısına kadar konuşuldu.

300 BİN DOLARI KADIKÖY'DEKİ HESABA GÖNDERDİ

Yapılan anlaşma sırasında kendilerini Brezilyalı firma olarak tanıtan kişiler Brezilya'da gümrük sorunu olduğu için ve İsrail'den izin alınması gerektiği için para transferinin Türkiye'deki adreslerine gönderilmesini istediler. Kadıköy'deki bir banka şubesinin adresine 300 bin dolar gönderen Filistinli iş adamı beklemeye başladı. Günler geçti ama arayan soran olmadı.

DAHA ÇOK DOLANDIRMAK İÇİN 2. KEZ ARADILAR

Sonunda bir mail daha geldi anlaşmayı artırmak istediler. İddiaya göre sözde et firması anlaşmayı 800 bin Dolar'dan 1.5 milyon dolara çıkaralım 20 Konteyner et gönderelim dediler. İş adamı önce ilk partide gönderilecek olan Konteynerlerin görsellerini istedi. Gelen görsellerdeki konteyner numarasını nakliye firmasına sorunca dolandırıldığını anladı.

MAİL İLE KONUŞTUM DOLANDIRDILAR

Nakliye firması; 'bizde bu konteynerler yok siz dolandırılmışsınız' deyince avukatı üzerinden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına Şikayette bulundu. Şikayet evrakında özetle; Müşteki M. İ.A.A. A. isimli şahıs Filistin de bulunan firmalarına Brezilya Ülkesinde bulunan bir firmadan Et alımı için mail üzerinden irtibata geçtiği şahıslar tarafından kendisine verilen banka hesabına 296 bin 368 gönderdiğini akabinde şüphelilerin paraları Kadıköy İlçesindeki banka şubesinden çektiklerini ancak ürünleri göndermediklerini Dolandırıldıklarını beyan etti.

HEPSİ GÖZALTINA ALINDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda parayı bankadan çeken ve iş ortakları olan şüpheliler tek tek tespit edildi. Şüpheliler E.E.(32), İ.D.(24), F.A.(42) ve M.A.(25) Bursa'da yakalanarak gözaltına alındı.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüpheliler Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. F.A. adli kontrol ile serbest bırakılırken diğerleri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PARAYI GERİ VERDİLER

Öte yandan şüphelilerin aldıkları 300 bin doları geri ödeyerek iş adamının mağduriyetini giderdikleri öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

