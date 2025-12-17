Gazze’ye yardım için 600 ton et almak isteyen adamı dolandırdılar!

300 BİN DOLARI KADIKÖY'DEKİ HESABA GÖNDERDİ

Yapılan anlaşma sırasında kendilerini Brezilyalı firma olarak tanıtan kişiler Brezilya'da gümrük sorunu olduğu için ve İsrail'den izin alınması gerektiği için para transferinin Türkiye'deki adreslerine gönderilmesini istediler. Kadıköy'deki bir banka şubesinin adresine 300 bin dolar gönderen Filistinli iş adamı beklemeye başladı. Günler geçti ama arayan soran olmadı.

DAHA ÇOK DOLANDIRMAK İÇİN 2. KEZ ARADILAR

Sonunda bir mail daha geldi anlaşmayı artırmak istediler. İddiaya göre sözde et firması anlaşmayı 800 bin Dolar'dan 1.5 milyon dolara çıkaralım 20 Konteyner et gönderelim dediler. İş adamı önce ilk partide gönderilecek olan Konteynerlerin görsellerini istedi. Gelen görsellerdeki konteyner numarasını nakliye firmasına sorunca dolandırıldığını anladı.