Gebze’de can pazarı! 10 metreden uçan araçta 5 yaralı

Gebze İlçesi Eskihisar mahallesinde akşam saatlerinde feci bir trafik kazası yaşandı. Edinilen bilgi ve iddialara göre; seyir halindeki bir otomobil henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıktı. Yol kenarında bulunan demir korkulukları aşan otomobil, yaklaşık 10 metre yükseklikten aşağıya uçtu. Çevrede kazayı görenler hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Olay yerine kısa sürede polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, hurdaya dönen araç içerisinde bulunan sürücü Enes Talha T., araçta bulunan İbrahim G., Bayram G, Emir A. ve Yunus Emre S'yi, yaptıkları müdahale ile araçtan çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılırken, polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.