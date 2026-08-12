Gebze’de depo yangını! Dumanlar gökyüzünü kapladı: Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Patlama seslerini duyan ve dumanları fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölge alarma geçti. Olay yerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı çok sayıda ekibin yanı sıra çevre ilçelerden de destek itfaiye birlikleri yönlendirildi.

DUMANLAR GÖKYÜZÜNÜ KAPLADI

Bölgeye ulaşan ekipler, patlamaların devam ettiği ve alevlerin teslim aldığı iki depodaki yangını kontrol altına alabilmek için geniş çaplı bir çalışma başlattı.