Gebze’de depo yangını! Dumanlar gökyüzünü kapladı: Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Patlama seslerini duyan ve dumanları fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölge alarma geçti. Olay yerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı çok sayıda ekibin yanı sıra çevre ilçelerden de destek itfaiye birlikleri yönlendirildi.
DUMANLAR GÖKYÜZÜNÜ KAPLADI
Bölgeye ulaşan ekipler, patlamaların devam ettiği ve alevlerin teslim aldığı iki depodaki yangını kontrol altına alabilmek için geniş çaplı bir çalışma başlattı.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Yangın sırasında yaralanan 2 işçi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında fabrikada maddi hasar meydana geldi. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangında 2 atın da telef olduğu öğrenildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Gebze'de yangın paniği! Dumanlar gökyüzünü kapladı | Video