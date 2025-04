Gece ayrı, gündüz ayrı doldu: Türkiye’nin her yerinden UNESCO şehri Midyat’a akın ediyorlar

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden Mardin'in Midyat ilçesinde 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde yerli ve yabancı turist akını yaşandı. İlçede gündüzleri yaşanan turist yoğunluğu gece geç saatlere kadar sürüyor.

Ezan ve çan sesinin birbirine karıştığı, farklı kültürlerin binlerce yıldır kardeşçe yaşadığı medeniyetler beşiği, dillerin, dinlerin, kültürlerin ve sanatın buluşma noktası Midyat İlçesi, Ramazan Bayramı'nda turist akınına uğradı.

Her yıl ağırladığı turist sayısı bakımından tarih, inanç ve kültür turizmi merkezlerinden biri olan 'Dinler ve Diller Diyarı' diye anılan Midyat İlçesi, bayram tatili için tur düzenleyen yerli ve yabancı turistlerin gözdesi oldu. Binlerce yıldır İslam, Hıristiyanlık, Ezidilik inançlarının ve Türkçe, Kürtçe, Arapça, Süryanice dillerinin buluşma noktası olan ve tarihi yapılarla açık hava müzesini andıran kadim şehir Midyat, Ramazan bayramında turistlerin uğrak yeri oldu. Ortadoğu Süryanilerinin merkezi durumunda bulunan, farklı inanç ve kültürlerden insanların binlerce yıldır bir arada yaşadığı dinler ve diller şehri Midyat, Ramazan Bayramı tatilinde yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.

9 günlük bayram tatili fırsat bilen çok sayıda yerli ve yabancı turist, tatilini deniz ve kumsallarıyla meşhur tatil bölgeleri yerine tarih ve kültürle iç içe 12 bin yıllık tarihi geçmişe sahip birçok medeniyete beşiklik eden Midyat'ta geçiriyorlar. Tatil süresince günlük 15 bini aşan turistin ziyaret ettiği Midyat'ın tarihi kiliseleri, camileri ve konakları gezen turistler, ayrıca Süryani telkari ustalarının bulunduğu gümüşçüler ve yöresel ürünler çarşısından alışveriş yapıyor. Avrupa ülkelerinin yanı sıra özellikle İstanbul, Erzuzum, Çorum, Ordu, Trabzon, İzmir, Balıkesir, Adıyaman, Hatay, Adana, Antalya, Mersin ve Ankara'dan gelen turistler, tarihi mekanları geziyorlar. Turistler, bir yandan mistik atmosferin tadını çıkartıyor, bir yandan da özellikle filmlerin çekildiği tarihi mekanlarda cep telefonlarıyla bol bol selfie, her köşenin ve ayrıntının fotoğrafını çekip gezilerini ölümsüzleştiriyorlar. Yöresel şal bağlayan turistler, ellerine ve yüzlerinde de yöresel dek (kına) yapıyorlar.

Erzurum'dan gelen Turist Elvan Beyaztaş, "Merhabalar. Biz Erzurum tur ekibiyle buraya geldik. Bayramımızı, arkadaşım ve kardeşimle geldim. Burada geçirmeniz için geldik. Mardin, Midyat'ı çok beğendik, çok güzel. Tarihi dokusuyla harika. Gerçekten çok estetik bir yapıya sahip. Daha önce hiç gelmemiştim. Buraya gelme fırsat buldum ve çok beğenerek ayrılıyorum buradan. Memleketimize dönünce de gerçekten Midyat'ın ne kadar hoş, güzel ve gezilmesi gereken öncelikli yerlerden biri olduğunu anlatacağım herkese. Teşekkür ederim" dedi. Gül Karagöl, "Midyat çok güzel bir şehir. Çok canlı. Zaten çok fenomen bir şehir öyle söyleyeyim. Bizde tur ekibi olarak katıldık. Çok memnunuz, herkes çok memnun gelenler. Burada karşılaştığımız insanlar çok misafirperver. Çok güzel geçiyor her şey. Şu an çok eğlendik. Herkese hayırlı bayramlar. Herkesin bayramını kutluyorum. Umarım herkes sevdiği yerlerde, istediği yerlerde güzelce ailesiyle geçiriyordur" dedi.

Mersin'den gelen Rabia Akın, "Mersin'den geliyorum. Midyat çok güzel bir şehir. Aşıkların şehri. Tarih kokuyor her yeri. Şu an bayramdan dolayı çok kalabalık ve çok güzel. Ben de iyi ki gelmişim Midyat'a. Şal bağladım, kına yaktım, çok mutluyum, çok yakıştığını düşünüyorum, gelin!" dedi.

Zeren Burçak "Maraş'tan geldim ailem ve teyzelerimle, kuzenlerimle geldim. Tatili bulmuşken yapalım dedik. Burayı da çok merak ediyorduk, uzun zamandır gelmek istiyorduk ve çok güzel bir yermiş. Geldiğim için çok şanslıyım ve çok mutluyum. Çok eğlendim geldiğimden beri ve yöresel kıyafetleri gibi her şeyi çok güzeldi. Çok güzel bir yer, herkese tavsiye ederiz." dedi. Turist Müzeyyen Kar, "Midyat'a geldik, ondan sonra şu an telkârinin yapılış şeklini seyrettik, izledik. Gerçekten çok güzel bir sanat. Çok incelik isteyen bir iş. Çok beğendik. Midyat'ı şu an halen dolaşıyoruz. Daha yeni girdik, ama gümüşleri hepsi birer sanat eseri. Herkesin eline koluna sağlık, teşekkür ederim" dedi.

Turizm İşletmecisi Veysi Tasman, "Öncelikle herkesin Ramazan Bayramı'nı kutlarım. İlgi alaka önceki yıllara göre daha çok yoğun. Turist yoğunluğu daha çok. Midyat'ta demek ki daha çok seviliyor, daha çok tanıtıyor ve hem esnaf memnun hem turist memnun. Bu da insanlarımızı gerçekten çok memnun ediyor. Tabii ki bir ay ramazan boyunca boşluk vardı, ama bayramın ilk gününden itibaren şimdiye kadar gerçekten bayağı yoğunluk var, bayağı ilgi var. Hem tarihimize hem Midyat'ımıza hem gümüşümüze ilgi çok büyük. İnşallah bu şekilde devam eder, Midyat bu şekilde tanıtılır" dedi.

Turist Rehberi Zahir Erol, "Normalde tatilden kaynaklanan bir yoğunluk, bir fazlalık var, ama insanlar zaten GAP'ı seviyorlar. Ben İzmir'den geliyorum. İzmir'den, Uşak'tan, Afyon'dan misafirlerle buluştum. Ben ilk gün geldim Gaziantep'te kaldım, sonra gittim dün akşam Diyarbakır ve burada gezip, buradan da Mardin'e gideceğim. GAP bölgesi. Ben yabancı gruplarla da çıkıyorum. Amerikalı ve İngiliz gruplarla da çıkıyorum ben. GAP olmazsa olmaz. Bir zamanlar derdi ki Kapadokya olmadan Türkiye olmaz. GAP'a uğramadan, buraları gezmeden hiçbir şey olmaz. Medeniyetin başlangıç noktası çünkü burası" dedi.