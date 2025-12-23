Gece kulübü yangını davası marta ertelendi

Beşiktaş Gayrettepe'deki Masquerade isimli gece kulübünde 29 işçinin hayatını kaybetmesiyle ilgili görülen davanın dünkü duruşmasında, mahkeme dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 2 Mart'a erteledi. Türkiye'yi sarsan olay İstanbul Beşiktaş Gayrettepe'de 2 Nisan 2024 günü meydana geldi. 16 katlı bir binanın -1 ve -2. katlarında faaliyet gösteren Masquerade isimli gece kulübünde tadilat yapıldığı esnada yangın çıkmıştı. Çıkan yangında 29 kişi yaşamını yitirmişti. Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede 9 sanığın 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. Davaya ilişkin 4'ü tutuklu 22 sanık bugün tekrar hâkim karşısına çıktı. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanık ve mağdurlar arasında gergin anlar da yaşandı. Savcı mütalaasında; tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamını ve diğer sanıkların adli kontrollerinin devamını talep etti. Savcının mütalaasına uygun ara karar açıklayan mahkeme, tutuklulukların ve adli kontrollerin devamına karar verdi. Bir sonraki duruşma, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için 2 Mart günü saat 10.00'a ertelendi.