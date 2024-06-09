Gece kulübünde sigara tartışması acı bitti

İstanbul Taksim'de bir gece kulübüne giden iki sevgili, eğlendikleri sırada genç kıza, biri elindeki sigarayla çarptı. Sevgilisine çarpanları uyaran Anass E.H., 3 kişi tarafından öldüresiye darp edildi. Olay sırasında darbe nedeniyle gencin sağ gözü görme yetisin kaybetti. 3 saldırgan yakalandı. Bir genci kör bırakan kavgaya karışan şüphelileri mahkeme serbest bıraktı. Olay, geçtiğimiz 19 Mayıs Pazar günü saat 04.00 sıralarında Beyoğlu Taksim semti Şehit Muhtar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde Fas uyruklu Anass E.H., kız arkadaşıyla birlikte gece kulübüne geldi. Çift burada alkol alıp eğlendiği esnada iddiaya göre 3 arkadaştan biri sigarayla, Anass E.H.'nin kız arkadaşına çarptı. Ardından genç ile şahıs arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine şahıs gencin gözüne bardakla vurdu. Bardağın patladığı kavgaya, şahsın 2 arkadaşı da katılınca ortalık karıştı. Kavgada yere yatırılan genç, 3 şahıs tarafından öldüresiye darp edildi. Yaşananlar ise kameralara anbean yansıdı. Yaşanan olay sonrası polis, Ömer Ç., Osman G., Erkan Ç.'yi yakaladı.