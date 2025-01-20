Gecekondu yangınında can pazarı yaşandı: Baba ile iki çocuğu alevlerden son anda kurtuldu

İstiklal Mahallesi İplikçi Fırın Caddesi'nde bulunan tek katlı gecekonduda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın bütün eve yayıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada evde bulunan baba ile 2 çocuğu, olayı gören mahalle sakinlerinin de yardımıyla evden çıkmayı başardı. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek önlem alırken, itfaiye ekipleri ise müdahale ederek yangını diğer evlere sirayet etmeden söndürdü.

Yangını görüp gecekonduya girerek çocukları dışarı çıkardıklarını belirten mahalle sakini Mustafa Gramalıol, "Merdivenlerden aşağı iniyordum alevleri gördüm. Arkadaşımla beraber içeri girdik iki çocuk vardı, alevlerin içinden aldık sonra babası çıktı. Biz içeride 5 çocuk var sanıyorduk 3 tanesi dışarıda oynuyormuş, hala kendime gelemedim" dedi.

Olayda gecekondu kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.