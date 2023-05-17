Geçersiz oy sorunu nasıl çözülecek

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde milyonlarca vatandaş, sandık başına gitti. 998 bin 575 oy geçersiz sayıldığı demokrasi yarışında Cumhurbaşkanı seçimleri ikinci tura kaldı. Uzman isimler SABAH'a, vatandaşların oylarının hangi gerekçelerle geçersiz olduğu, nelere dikkat edilmesi gerektiği noktasında değerlendirmede bulundu.

Avukat Mehmet Kırmızı, "Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy kullanan seçmenler 1 milyon civarında geçersiz oy kullandılar. Bu geçersiz oyların sebebi ise birden fazla adaya tercih mührü basılması, zarfın üzerine tercih mührü basılması, bazı sandık kurullarının Muharrem İnce'ye verilen oyların geçersiz olduğunu düşünerek bu adaya verilen oyları kalemle çizmeleri, bir adaya basılan evet mührünün yan taraftaki adaya taşacak şekilde basılmasıdır" dedi.

"GEÇERSİZ OY SAYISI DÜŞECEKTİR"

2'nci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimlerde vatandaşa ilk seçimlerden farklı olarak tek pusula verileceğini belirten Avukat Kırmızı, "Bu seçimde milletvekilliği pusulası olmayacağından ilk seçimde pusulanın zarfa konulurken boyutu sebebi ile zarfın yırtılması ve oyun geçersiz olması gibi bir sorunla karşılaşılmayacak. Seçmenler daha hızlı ve kolay şekilde oylarını kullanabilecektir. 28 Mayıs'ta yapılacak seçimde ise pusulanın boyut olarak küçük ve sadece 2 adayın yer alacak olması sebebi ile geçersiz oy sayısı düşecektir" ifadelerine yer verdi.

"OY ZARFINA MÜHÜR BASILMAMALI"

Kullanılan reylerin geçerli olabilmesi için dikkat edilmesi gerekenlere de vurgu yapan Avukat Kırmızı, şunları aktardı: "Seçmenler iradelerinin sandığı tam yansıması ve oylarının geçerli olabilmesi için oy kullanırken 'Tercih' ya da 'Evet' mührünü oy verdikleri adayın çerçevesinin dışına taşmayacak şekilde basmaları, oy zarfına kesinlikle mühür basmamaları gerekmektedir. Herhangi bir adayın üstüne çizik atmamaları veya oy pusulasına kesinlikle işaret koymamaları gerekmektedir. Aksi durumda oyları geçersiz kabul edilecek olup iradeleri sandığa yansımayacaktır."