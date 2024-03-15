Tır şoförü elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

Kütahya'nın Gediz ilçesinde yıllarca taksicilik yaptıktan sonra tır şoförlüğüne başlayan Orhan Söyler aracı ile yük götürdüğü Gebze ilçesinde yükünü boşalttığı esnada damperi yüksek gerilim hattına temas etti. Bu sırada araçtan inen Söyler, elektrik akımına kapıldı. Orada bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay mahalline sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Gedizli şoför doktorların tüm çabalarına rağmen hayata tutunamadı.

Olayın duyulmasının ardından Söyler'in ailesi büyük bir şok yaşarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.