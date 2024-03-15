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Giriş Tarihi: 15.3.2024 15:14 Son Güncelleme: 15.3.2024 15:24

Tır şoförü elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

Kütahya’nın Gediz ilçesinde tır şoförlüğü yapan iki çocuk babası Orhan Söyler (47) yük götürdüğü Gebze’de elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

İHSAN TUNÇOĞLU İHSAN TUNÇOĞLU
Tır şoförü elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

Kütahya'nın Gediz ilçesinde yıllarca taksicilik yaptıktan sonra tır şoförlüğüne başlayan Orhan Söyler aracı ile yük götürdüğü Gebze ilçesinde yükünü boşalttığı esnada damperi yüksek gerilim hattına temas etti. Bu sırada araçtan inen Söyler, elektrik akımına kapıldı. Orada bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay mahalline sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Gedizli şoför doktorların tüm çabalarına rağmen hayata tutunamadı.

Olayın duyulmasının ardından Söyler'in ailesi büyük bir şok yaşarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Tır şoförü elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti
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