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Giriş Tarihi: 18.10.2022 14:36 Son Güncelleme: 18.10.2022 15:00

‘Gel pisi pisi’ cinayetinde 18 yıl hapis

Antalya’nın Konyaaltı ilçesi sahilinde kediye söylenen ‘Gel pisi pisi’ tartışmasında çıkan kavgada Erhan Yazıcı’yı (41) pompalı tüfekle öldüren Orhan Tayoğlu (58), ‘Haksız tahrik’ indirimi uygulanarak, 18 yıl hapse mahkum edildi. Antalya 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Orhan Tayoğlu, SEGBİS aracılığı ile duruşmaya bağlandı. Şikayetçiler ve taraf avukatları, duruşma salonunda şikayetçi bölümünde hazır bulundu.

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
‘Gel pisi pisi’ cinayetinde 18 yıl hapis

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi sahilinde kediye söylenen 'Gel pisi pisi' tartışmasında çıkan kavgada Erhan Yazıcı'yı (41) pompalı tüfekle öldüren Orhan Tayoğlu (58), 'Haksız tahrik' indirimi uygulanarak, 18 yıl hapse mahkum edildi. Cinayette hayatını kaybeden Erhan Yazıcı ailesinin avukatı Fırat Kılıç ise olayda iddia edildiği gibi maktulün bıçak ile saldırması ve sanığın elinden yaralamasının doğru olmadığını söyledi. Sanığın direkt hayatını kaybeden Erhan Yazıcı'ya ateş ettiğini belirten Kılıç, "Sanık, vurularak yere düşen maktulün 'Ölüyorum' demesine karşın 'Tabii ki öleceksin' diye yanıt vermiştir. İddia ettiği gibi yarasına tampon yapmamıştır. Sanık, suçtan kurtulmak için bıçaklandığını ve tampon yaptığını öne sürmektedir" diye konuştu.

Erhan Yazıcı'nın annesi Müşerref Yazıcı ise oğlunun sanığa bıçak çektiğine inanmadığını belirterek, "Sanık, kesik olduğunu öne sürdüğü eliyle nasıl pansuman yapmış? Önce Allah'a sonra size güveniyorum" dedi.

'OLAY MEŞRU MÜDAFAADIR'

Sanık avukatı Oğuzhan Tokatman da Erhan Yazıcı'nın, olay sırasında Orhan Tayoğlu'nun boğazına doğru bıçak salladığını, bunu engellemek isterken de sanığın elinden yaralandığını ileri sürdü. Sanığın önce havaya ateş ettiğini savunan Tokatman, "Olay meşru müdafaadır. Öldürme kastı yoktur. Öldürmeyi gerektirecek bir gerekçe de yok. Müşteki avukatının öne sürdüğü gibi 'Tabii ki öleceksin' diye bir cümle de yok" ifadelerini kullandı.

Son sözlerin ardından mahkeme kararını açıkladı. Heyet, sanığı 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Bu ceza, sanığın basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek şekilde maktul tarafından bıçakla parmağından yaralanması nedeniyle 'haksız tahrik' hükümleri uygulanarak, cezayı 18 yıla indirildi.

OLAY ŞÖYLE OLMUŞTU

Olay, 7 Şubat'ta Liman Mahallesi Akdeniz Bulvarı Konyaaltı Sahili'nde meydana geldi. Arkadaş grupları ile alkol alan Orhan Tayoğlu ile Erhan Yazıcı, ile karşılaştı. Tayoğlu, bu sırada yanlarından geçen kediye "Gel pisi pisi, gel oğlum" dedi.

Bu sırada Yazıcı'nın "Bana mı dedin?" sorusuna Tayoğlu, "Hayır sana demedim kardeşim" şeklinde konuştu.

Çıkan tartışma, kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüştü; diğer kişilerin araya girmesiyle de kavga son buldu. Taraflar ayrıldıktan yarım saat sonra Erhan Yazıcı, elinde bıçakla geri döndü. Yazıcı, kendisini savunmak isteyen Orhan Tayoğlu'nu elinden bıçakladı. Otomobilindeki pompalı tüfeği alan Tayoğlu da Yazıcı'ya ateş etti. Hastaneye kaldırılan Erhan Yazıcı, 13 gün sonra hayatını kaybetti. Gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Orhan Tayoğlu, çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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‘Gel pisi pisi’ cinayetinde 18 yıl hapis
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