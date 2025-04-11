Geleceğin kahramanlarından polise anlamlı sürpriz: Edirne’de 180. yıl coşkusu miniklerin şiiriyle taçlandı

Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü yurdun dört bir yanında büyük bir coşkuyla kutlanırken, Edirne'de duygu dolu anlar yaşandı. 75 Yıl İlköğretim Okulu öğrencileri, Polis Haftası kapsamında Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'ne anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında çocukların sürprizi, emniyet personeline unutulmaz anlar yaşattı.

MİNİKLERDEN DUYGU DOLU ŞİİR

Polis Haftası vesilesiyle İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun'un konuğu olan minikler, yanlarında getirdikleri büyük bir armağanla geldiler: Sevgi dolu yüreklerinden dökülen bir şiir. Müdür Karaburun'u aralarına alan öğrenciler, emniyet mensuplarına ithafen yazdıkları şiiri hep bir ağızdan seslendirdi.

"Sokaklarda rahat rahat gezebiliyoruz. Çünkü siz varsınız.

Evimizde huzur ve güven içerisindeyiz. Çünkü siz varsınız.

Trafikte sorun yaşamıyoruz. Çünkü siz varsınız.

Malımız ve canımız emniyette. Çünkü siz varsınız.

Hırsız, kapkaççı korkuyor. Çünkü siz varsınız.

Suçlular yakalanıyor. Çünkü siz varsınız.

Okullarımızda güvendeyiz. Çünkü siz varsınız.

Siz her yerdesiniz. Huzur ve güvenin teminatısınız siz.

Sizleri çok seviyoruz biz. Gününüz kutlu, yarınlarınız umutlu olsun.

Seviyoruz sizleri, unutmayın bizleri."

EMNİYET MÜDÜRÜ KARABURUN: "GELECEĞİMİZİN GÜVENCESİ BU GÜZEL YÜREKLER"

Şiir sırasında gözleri dolan Emniyet Müdürü Karaburun, minik ziyaretçilerine teşekkür ederek şöyle konuştu: "Bu anlamlı şiir bizler için madalya kadar değerli. Geleceğimizin güvencesi bu güzel yürekleri görmek, bize güç ve moral veriyor. Sizler oldukça bizler görevimizin başında olmaya devam edeceğiz."

POLİS HAFTASI KUTLAMALARI SÜRÜYOR

Edirne'de başlayan kutlamalar; konferanslar, gösteriler ve çeşitli etkinliklerle hafta boyunca devam edecek.

180 yıldır gece gündüz demeden halkın huzur ve güveni için görev başında olan Türk polisi, toplumun her kesiminden gelen sevgi ve takdirle moral buluyor.