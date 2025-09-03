Geleneksel tıp tüm yönleri ile konuşulacak

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sağlık Bakanlığı ve Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş. tarafından geleneksel tedavi yöntemleri hakkında toplantı yapılacak. Organize edilen 3. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi, 3-5 Ekim'de İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Üç gün sürecek kongrede, geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanındaki güncel gelişmeler bilimsel oturumlar, sözlü bildiriler, paneller, vaka sunumları ile ele alınacak. Akademisyenler, hekimler, araştırmacılar, farklı disiplinlerden uzmanların katılımıyla düzenlenecek etkinlikte, geleneksel tedavi yaklaşımlarının modern tıpla kesişim noktaları çok yönlü bir bakış açısıyla tartışmaya açılacak. Bu yılki kongrede 100'ün üzerinde bilim insanı, bilimsel bildiriler, vaka sunumlarıyla programa katkı sağlayacak. Kongre, yalnızca ulusal değil, aynı zamanda uluslararası düzeyde etkileşimli bilimsel platform oluşturulacak. Bilimsel sunumların yanı sıra, katılımcıların uygulama becerilerini geliştirmelerine olanak tanıyacak uygulamalı eğitim oturumları da kongrenin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor.