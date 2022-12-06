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Giriş Tarihi: 6.12.2022 16:50 Son Güncelleme: 6.12.2022 16:50

Gelinlik Nasıl Saklanır? Düğüne Kadar Gelinlik Nasıl Korunur?

Gelinlik saklama yöntemleri gelin adaylarının bilmesi gereken bir konudur. Gelinlikler, yoğun gayret sarf edilerek imal edilen özel kumaşlardan üretilir. Bu nedenle gelinlik kısa sürede yıpranıp orijinalliğini bozabilir. Gelinlik nasıl saklanır konusunda kısa bir araştırma yaparak gelinliğinizi düğün gününe kadar güvende tutabilirsiniz. Gelinlik düğüne kadar nasıl korunur sorusunun cevabını sizler için araştırdık ve yazımızda derledik.

Gelinlik Nasıl Saklanır? Düğüne Kadar Gelinlik Nasıl Korunur?

Gelinlik saklama yöntemleri denildiğinde akla, gelinliğin orijinalliği bozulmadan muhafaza edilmesi gelir. Gelinlik, düğünde herkesin göz önünde olan en değerli aksesuardır. Bu nedenle gelinlik nasıl saklanır sorusu ayrıca araştırılmalıdır. Yapılan araştırma belki de düğün öncesi yapılan araştırmalar içinde en önemli olanıdır. Gelinlik düğüne kadar nasıl korunur sorusunun cevabı için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Gelinlik Saklama Yöntemleri

Gelinlik, düğün öncesinde satın alınan ya da kiralanan bir kıyafettir. Düğün günü tüm gözler gelinin ve doğal olarak gelinliğin üzerinde olacaktır. Bu nedenle gelinliğin son derece itina gösterilerek muhafaza edilmesi gerekir. Gelinlik saklama yöntemleri, düğün sonrası gelinlik muhafazası için de geçerlidir. Kiralanan gelinlikler düğün sonrası ilgili firmaya teslim edilirken satın alınan gelinlik çocuklara hatta torunlara miras olarak da bırakılabilir. Güzel bir hatırası olan gelinliğin, özelliğini kaybetmeden muhafaza edilmesi, herkes tarafından arzulanan bir konudur.

Gelinlik Nasıl Saklanır?

Gelinlikle ilgili tüm prova ve tadilat işlemleri bittikten sonra gelinliğin düğün gününe kadar en iyi şekilde muhafaza edilmesi gerekir. Gelinliğinizi ev ortamında saklayacaksanız pamuklu kumaştan imal edilmiş, hava alma özelliği olan bir kılıf içinde muhafaza edebilirsiniz. Gelinliği kılıfa yerleştirirken eteklerinin yere değmemesine özel önem vermelisiniz. Kılıf için gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra gelinliği yerden yüksek bir yere asabilirsiniz.

Piyasada gelinlikler için özel olarak üretilmiş gelinlik kılıfları da vardır. Bu kılıflardan istifade ile gelinliği bir askı üzerinde saklayabilirsiniz. Ne kadar dikkat etseniz de gelinliğin muhafaza sırasında kirlendiğine ya da ütüsünün bozulduğuna şahit olabilirsiniz. Bu durumla karşılaşırsanız düğün öncesinde gelinliği aldığınız firmaya giderek ütüleme ya da temizlik talebinde bulunabilirsiniz.

Gelinlik Düğüne Kadar Nasıl Korunur?

Gelinliğin düğün gününe kadar korunmasındaki ana prensip, gelinliğin dış ortam ile temasının kesilmesi ve kılıf kullanılmasıdır. Bunun dışında katlanmadan, asılı şekilde gelinliğin muhafaza edilmesi, doğal olarak gelinliğin kırışma ihtimalini azaltacaktır.

Gelinliklerinizi düğün sonrası da güvenli şekilde saklayabilirsiniz. Kumaş bozulması gibi sorunların önüne geçmek adına gelinliği muhafaza ettiğiniz yerde naftalin kullanmayı da düşünebilirsiniz. Naftalin, gelinliğin zarar görmeden uzun süre saklanmasına destek olacaktır.

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Gelinlik Nasıl Saklanır? Düğüne Kadar Gelinlik Nasıl Korunur?
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