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Giriş Tarihi: 29.11.2023

Fırtına ve yağış uyarısı: Uçuşlar iptal oldu

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
KAZIM BOLAT KAZIM BOLAT
Fırtına ve yağış uyarısı: Uçuşlar iptal oldu
İStanbul'da lodos etkili olmaya devam ediyor. Pendik Sahili'nde demirli teknelerden 3'ü şiddetli dalgalar nedeniyle battı. Bir tekne ise kayalıklara çarparak zarar gördü. Ortaköy'deki Büyük Mecidiye Camisi'nin deniz kısmında bulunan beton bloklar yerinden söküldü. Büyükçekmece sahilinde oluşan yüksek dalgalar kıyı kesimlerindeki kayalıkları aştı.




Şiddetli lodos nedeniyle İstanbul Havalimanı çıkış ve varışlı 56 THY seferi iptal edildi. İstanbul Boğazı'nda deniz trafiği de çift yönlü askıya alındı. İstanbul Büyükşehir Beledyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) kentteki fırtınaya ilişkin uyarıda bulundu. AKOM açıklamasında, fırtınanın bugün saat 15.00'e kadar kent genelinde etkili olmasının beklendiği, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı İstanbulların tedbirli olmaları gerektiği hatırlatıldı.

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Fırtına ve yağış uyarısı: Uçuşlar iptal oldu
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