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Giriş Tarihi: 17.6.2023

Genç avukat, öldüğü gün KADES ihbarı yaptı

Ankara’da sevgilisinin “İntihar etti” dediği Belen Nesil Coşğun’un olay günü iki defa KADES ihbarında bulunduğu ortaya çıktı. Sevgilisi Muhammed B. gözaltına alındı

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Genç avukat, öldüğü gün KADES ihbarı yaptı
Ankara Çankaya'daki bir rezidansta önceki gün Belen Nesil Coşğun'un (24) göğsünden silahla vurularak ölmesiyle ilgili soruşturmada sevgilisi Muhammed B. (33) gözaltına alındı. Muhammed B. birlikte yaşadığı Coşğun'un kendisinin banyoda olduğu sırada silahla intihar ettiğini söylemişti. Ancak polis, gerçeğin öyle olmadığını ortaya çıkardı. Ekipler, yatak odasındaki yatağın sağ tarafında bölgesel kan, yorganın altında ise silah buldu.



Coşğun'un olay günü KADES ihbarında bulunduğu ortaya çıktı. Coşğun'u adres teyidi için arayan polislerin ulaşamadığı, yakın bir adresten 2. kez ihbar gelince harekete geçtikleri bildirildi. Katil zanlısı Muhammed B. ifadesinde, eski AK Parti Aksaray Belediye Meclis Üyesi ve AK Parti Aksaray İl Yönetim Kurulu Üyesi Aydın Coşğun'un kızı olan genç avukatın 1 yıl önce ismini Belen olarak değiştirdiğini söyledi. Muhammed B., "kadını kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

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Genç avukat, öldüğü gün KADES ihbarı yaptı
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