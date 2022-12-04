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Giriş Tarihi: 4.12.2022 11:20 Son Güncelleme: 4.12.2022 11:37

Genç çift arasındaki kıskançlık krizi kanlı bitt! 21 yaşındaki Gülcan yaşam savaşı veriyor

Diyarbakır’da iki çift arasında kıskançlık nedeniyle yaşanan tartışmada kan aktı. 21 yaşındaki Gülcan Atar, dini nikahlı eşi 21 yaşındaki Mehmet Şirin tarafından ensesinden vuruldu. Genç kadın yaşam savaşı verirken, kayıplara karışan Şirin’in yakalanması amacıyla Asayiş Şube ekipleri çalışmalar başlattı.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Genç çift arasındaki kıskançlık krizi kanlı bitt! 21 yaşındaki Gülcan yaşam savaşı veriyor

Diyarbakır Yenişehir İlçesi'ne bağlı Gürdoğan Mahallesi'nde dün akşam saatlerde yaşanan olayda Gülcan Atar, birlikte yaşadığı dini nikâhlı eşi Mehmet Şirin ile kıskançlık nedeniyle tartışmaya başladı. Kısa sürede çift arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Öfkeli koca Mehmet Şirin, üzerindeki tabanca ile Gülcan Atar'ı ensesinden vurdu.

Genç kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, Şirin ise olayda kullandığı tabanca ile kayıplara karıştı. Silah sesleri üzerine Atar'ın yakanları eve gelince talihsiz kadını ağır yaralı olarak buldu. Olayın 112 Acil Servis ekiplerine bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık görevlileri ve çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerin olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı Gülcan Atar, özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede doktorların yaptığı müdahalenin ardından Atar, ambulansla Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Gülcan Atar'ın dini nikâhlı eşi Mehmet Şirin'in yakalanması amacıyla Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cinayet Büro ile Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü kentte yoğun bir çalışma başlattı. Cumhuriyet Savcılığı'nca başlatılan olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.

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Genç çift arasındaki kıskançlık krizi kanlı bitt! 21 yaşındaki Gülcan yaşam savaşı veriyor
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