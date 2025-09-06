Genç çiftçilerin tarım mucizesi

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen 'Doğayla El Ele' projesi, gençleri tarımla buluşturdu. Gençler tarafından hem üretimini hem de ürünlerin hasadını gerçekleştiren ürünler öncelikle ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor. Bu proje toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinden biri olarak görülüyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Konya'nın Karapınar ilçesi Kaymakamlığı ve Karapınar Belediyesi'nin destekleriyle Karapınar İlçe Gençlik Merkezi tarafından dört yıldır sürdürülen ve tarım ile arıcılığı temel alan 'Doğayla El Ele Öğreniyorum, Üretiyorum, Paylaşıyorum Projesi' bu yıl da meyvelerini verdi. Gençler, hem üretmeyi öğreniyor hem de ihtiyaç sahipleriyle paylaşarak toplumsal dayanışmaya katkı sunuyor. Yürütülen proje, 4 bin metrekarelik alanda hayat buluyor.Karapınar İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Muhammet Ali Karakul, proje kapsamında biber, domates, salatalık, kabak, kavun, karpuz, patlıcan, fasulye ve çilek gibi ürünlerin yetiştirildiğini söyledi. Arıcılık faaliyetlerinin ise 30 kovanla yürütüldüğünü belirten Karakul, yılda yaklaşık 10 ton sebze ve 500 kilogram arı ürünü elde edildiğini aktardı. Karakul, elde edilen ürünlerin öncelikle ihtiyaç sahibi ailelerle paylaşıldığını, projeye gönüllü katılan gençlerin de evlerine ürün götürerek aile bütçelerine katkı sağladığını belirtti. Bu yıl da gençlerle birlikte hem hasat hem de bal sağımı etkinliklerinin başarıyla tamamlandığını söyledi.