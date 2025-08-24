Genç Helin’in ölüm nedeni araştırılıyor

İstanbul Beşiktaş'ta bir evde tek başına yaşayan üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Helin Uçar evinde ölü bulundu. Vücudunda kesici delici alet izine rastlanmayan genç kızın kesin ölüm nedeni incelemelerin ardından belli olacak. Amasya'dan İstanbul'a kazandığı üniversitede İç Mimarlık okumak için gelen Helin Uçar, Beşiktaş'ta bir ev kiraladı. İddiaya göre, tek başına yaşayan Helin'e önceki gün ailesi tüm aramalara rağmen ulaşamadı. Polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Ekipler çilingir yardımıyla girdiği evde genç kızın cansın bedeniyle karşılaştı. Başarılı ve çevresi tarafından sevilen genç kızın ölümü, ailesini ve yakınlarını yasa boğdu. Cenaze, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

"SESSİZ SAKİNDİ"

Komşuları Helin Uçar'ı, "22 yaşında, daha gençliğinin baharında, sessiz sakin ve iyi kalpli bir insan" sözleriyle anlattı. Ölümün nedeninin otopsi sonrası netlik kazanacağı, şüpheli olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. Helin Uçar'ın cenazesi, memleketi Amasya'da toprağa verildi. Uçar'ın evinde ölü bulunduğu sırada vücudunda kesici delici alet izine rastlanmadığı, kesin ölüm nedeni için rapor beklendiği öğrenildi.