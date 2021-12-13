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Giriş Tarihi: 13.12.2021 22:47 Son Güncelleme: 13.12.2021 23:04

Genç kadın asansörde dehşeti yaşadı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Genç kadın asansörde dehşeti yaşadı

İstanbul Esenyurt'ta genç bir kadın oturduğu sitenin asansöründe cinsel saldırıya uğradı. 35 yaşındaki Özbekistanlı U.K., evine çıkmak için bindiği asansörde bir erkeğin cinsel saldırısına uğradı. Saldırgan, U.K'nın direnmesi üzerine olay yerinden kaçtı. U.K.'nın ihbarı üzerine polis kaçan şüpheliyi kısa sürede gözaltına aldı. Şüpheli A.A'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.


Esenyurt Pınar Mahallesi'ndeki bir sitede yaşayan U.K., geçtiğimiz gece sabaha karşı saat 04.30 sıralarında yaşadığı daireye çıkmak için asansöre bindi. Tam asansörün kapısı kapanacağı sırada asansöre bir erkek girdi. U.K'nın arkasında bir süre bekledi ve asansörde bulunan kamerayı ters yöne çevirmeye çalıştı. Daha sonra da saldırıya geçti. U.K'nın bağırarak direnmeye devam etmesi üzerine saldırgan kaçtı. U.K. saldırganın elinden kurtulduktan sonra hemen polisi arayarak yardım istedi. Polis, U.K'nın ifadesini alırken, saldırganı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

KAÇAN SAPIK YAKALANDI

Ekipler, sitede bulunan bütün güvenlik kameralarını inceleyerek, saldırganın kaçış istikametini belirledi. Şahsın kaçış istikametindeki iş yeri ve binaların da kamera görüntüleri tek tek incelendi. Yapılan sıkı takip sonucu polis zanlıyı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen A.A.'nın işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Genç kadın asansörde dehşeti yaşadı
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