Genç kadın balkondan düşmüştü: Sanığın müebbet hapsi istendi!

Söz verilen maktulün ağabeyi Coşkun Demir de sanığın olay günü kardeşinin eşyalarını dağıttığını, şiddet uyguladığını belirterek, "Sanığın bu ortam içerisinde kardeşime bu mektubu tehditle yazdırmış olması mümkündür. Ben kardeşimin bu mektubu özgür iradesiyle yazdığını kabul etmiyorum. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum." diye konuştu.

Maktulün annesi Seyran Tosun da "Benim kızım kesinlikle öldürüldü." dedi.

Tutuklu sanık Kenan Daniş, son 5-6 aydır maktulün intihar etmesini engellemekten başka bir şey yapmadığını dile getirerek, "18 aydır ailem dağılmış durumda. Ben her şeyin ortaya çıkacağından eminim. Suçsuzum. Beraatimi istiyorum." ifadelerini kullandı.

"MAKTULÜ BALKONDAN ATARAK ÖLDÜRME SUÇUNU İŞLEDİ"

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Kenan Daniş'in kavga ettikten sonra maktul Sevcan Demir'i balkondan atmak suretiyle üzerine atılı kasten öldürme suçunu işlediğinin tüm dosya kapsamından anlaşıldığını kaydetti.

Mütalaada sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Sanığın avukatları, mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre istedi.

Mahkeme, sanık avukatlarına son savunmalarının hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

NE OLMUŞTU?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Kenan Daniş ile maktul Sevcan Demir'in olaydan önceki zamanda Esenyurt'ta gayriresmi olarak birlikte yaşadıkları, zaman zaman kavga ettikleri, maktulün annesi müşteki Seyran Tosun'un beyanına göre aralarında devamlı bir kıskançlık meselesinin bulunduğu belirtildi.

Olay günü 9 Mart'ta maktulle sanığın tartıştıkları, birbirlerine karşı müessir fiilde bulundukları, maktulün annesinin 155'ten polisi arayarak kızının sanık tarafından öldürüleceğine dair ihbarda bulunduğu ifade edilen iddianamede, sanığın maktulün annesiyle yaptığı telefon görüşmesi esnasında kızını öldüreceğini açıkça söylediği kaydedildi.

Sanığın maktulü balkondan aşağı kendisinin atmadığını savunsa da otopsi raporu ve annesini arayarak kızını öldüreceğini ifade ettikten hemen sonra ölüm olayının gerçekleştiği belirtilen iddianamede, Sevcan Demir'in sanık tarafından balkondan atılarak kasten öldürüldüğü yönünde somut deliller olduğu anlatıldı.

İddianamede, sanık Kenan Daniş'in "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.