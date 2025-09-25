SON DAKİKA: Fatih’teki evinde boğazı kesik halde cesedi bulunmuştu! Züleyha’yı öldürüp aynı gün yurt dışına kaçmış...

GELENİ GİDENİ ÇOK OLURDU

Olayla ilgili soruşturma sürerken, aynı binada yaşayan, "Geleni gideni çok oluyordu. Genellikle tanımadığımız kişiler gelirdi. Gürültü nedeniyle birkaç kez uyardık. Bazı komşularda numarası vardı, mesajlaşma uygulamasında son görülmesi Çarşamba günüydü. Genellikle tek yaşıyordu ama arkadaşları sık sık gelip gidiyordu. Bildiğim kadarıyla Türk vatandaşı olmayan bir sevgilisi vardı. Daha önce birkaç kez şiddet uyguladığını duyduk. Tam olarak bilmiyorum ama sürekli şiddet gösteriyordu" dedi.

CİNAYET MASASI KATİLİ TESPİT ETTİ

Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapıla çalışmalarda Züleyha E.'nin bir kaç gün önce evine yabancı uyruklu bir adamla girdiği ve tekrar çıkmadığı tespit edildi. Bir süre sonra evde ayrılan adamın aynı gün içinde yurtdışına çıkış yaptığı belirlendi. Cinayetin bir numaralı şüphelisi olarak aranan şahsın yakalanması için yazışmaların sürdüğü öğrenildi.