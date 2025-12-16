Genç kadın toplantı için beklediği dayısının silahından çıkan kurşunlarla hayatını kaybetmiş





"HER SEFERİNDE BU TOPLANTIYI REDDETTİ"



Yaşanan olayın ardından evde katil zanlısı İlhan S. (58) tarafından vurulan Mehmet Ş.(36), bu açıklamalara tepki gösteren bir açıklama yaptı. Mehmet Ş, "Katil zanlısı İlhan S. ile ortaklığımızı yaklaşık 1,5 yıl önce sonlandırdıktan sonra, kendisi farklı zamanlarda şahsıma ve şirketime yönelik asılsız ve tutarsız iddialarda bulunmaya başlamıştır. İşimizi her zaman temiz ve şeffaf şekilde yürüttüğümüz için bu haksız iddialara, iş ilişkisi içinde olduğumuz veya olmadığımız hiçbir kurum ya da kişi itibar etmemiş, tüm paydaşlarımız bu süreçte yanımızda olmuştur. Bu mesnetsiz iddialara son vermek ve taraflar arasında adil bir değerlendirme yapılabilmesi amacıyla, defalarca ortak aile büyüklerimiz ve konuya vakıf kişilerin katılımıyla bir toplantı düzenlenmesini talep etmemize rağmen, İlhan S. iddialarının temelsiz olduğunu bildiğinden her seferinde bu toplantıyı reddetmiştir. Sonrasında, kendisinin de itiraz edemeyeceği şekilde tarafsız kişilerin belirlendiği ve elimizdeki kanıtların sunulacağı bir toplantının 11 Aralık 2025 günü saat 11:00'de tarafsız bir grubun huzurunda yapılması kararlaştırılmıştır" dedi.