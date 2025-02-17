Genç kadını sokak ortasında bıçakladı

İstanbul'un Pendik ilçesinde geçtiğimiz gün sabah saatlerinde bir süre önce eşinden boşanan Tuğba Alkaşı (37) sokakta yürüdüğü sırada eski eşi Mustafa Seven ile karşılaştı. Konuşmaya başlayan ikili arasında bir süre sonra tartışma çıktı. Bir anda öfkelenen Seven, eline geçirdiği bıçakla genç kadını sokak ortasında 3 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan kadın çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen ambulans ve polis ekiplerince hastaneye kaldırdı.Saldırgan Mustafa Seven'in, geçen yıl mahkeme tarafından hakkında verilen uzaklaştırma kararının süresinin dolmasının ardından bu saldırıyı gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Ayrıca, Seven'in daha önceden 2 ayrı suç kaydının bulunduğu bildirildi. Olayın ardından polis ekipleri harekete geçerek Mustafa Seven'i gözaltına aldı.