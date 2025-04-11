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Giriş Tarihi: 11.4.2025 22:32 Son Güncelleme: 11.4.2025 23:02

Genç kadının peşinden kamyonetle gidip kurşun yağdırdı

İstanbul Arnavutköy’de 30 yaşındaki Zeliha Çinibulak, iddiaya göre uzaklaştırma kararı bittikten bir gün sonra eski eşi Serdar H. tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Ağır yaralanan genç kadın hastaneye kaldırılırken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Genç kadının peşinden kamyonetle gidip kurşun yağdırdı

Kan donduran olay bu akşam saatlerinde Arnavutköy'de yaşandı. İddialara göre akşam saatinde evine doğru yürüyen 30 yaşındaki Zeliha Çinibulak, kendisine yaklaşan bir kamyonetten kurşun yağmuruna tutuldu.

Evine 500 metre kala silahlı saldırıya uğrayan genç kadın ağır yaralandı. Genç kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından polis ekipleri çalışma başlattı. Başlatılan çalışmada, saldırıyı Zeliha Çinibulak'ın eski eşi Serdar H.'nin gerçekleştirdiği belirlendi. Olayla ilgili yapılan çalışmalarda, Serdar H.'nin bir süredir uzaklaştırma kararı bittikten bir gün sonra saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi. Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar yapılırken, genç kadının hayatı tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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Genç kadının peşinden kamyonetle gidip kurşun yağdırdı
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