Genç kadının peşinden kamyonetle gidip kurşun yağdırdı

Kan donduran olay bu akşam saatlerinde Arnavutköy'de yaşandı. İddialara göre akşam saatinde evine doğru yürüyen 30 yaşındaki Zeliha Çinibulak, kendisine yaklaşan bir kamyonetten kurşun yağmuruna tutuldu.

Evine 500 metre kala silahlı saldırıya uğrayan genç kadın ağır yaralandı. Genç kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından polis ekipleri çalışma başlattı. Başlatılan çalışmada, saldırıyı Zeliha Çinibulak'ın eski eşi Serdar H.'nin gerçekleştirdiği belirlendi. Olayla ilgili yapılan çalışmalarda, Serdar H.'nin bir süredir uzaklaştırma kararı bittikten bir gün sonra saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi. Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar yapılırken, genç kadının hayatı tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.