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Giriş Tarihi: 10.1.2023

Genç müzisyen ve kız arkadaşına eski sevgili terörü

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Genç müzisyen ve kız arkadaşına eski sevgili terörü
Ankara Çankaya'da müzisyen Mehmet Emin T., kız arkadaşı Melisa H.'yi evine bırakacağı sırada kapıda eski sevgilisi Taha G.'yi gördü. Tatsızlık çıkmaması için durmadan yola devam etti. Çifti takip eden Taha G., Çetin Emeç Bulvarı'nda Mehmet Emin T.'nin aracına defalarca kez çarptı. Genç çiftin bulunduğu araç kontrolden çıkarak köprü duvarına çarptı. Kazanın ardından çift hastaneye kaldırılırken Taha G. gözaltına alındı. Mehmet Emin T. ifadesinde "Taha olay günü Melisa'ya 'Seni kaçırayım mı' diye mesaj attı. Taha, arabanın kapısını açıp Melisa'yı dışarı attı, kendisi içeri girdi. Beni darp etti, 'Seni öldüreceğim' diyerek hakaretler etti" dedi. Müzisyen, Taha G.'nin işyerinin duvarlarına da tehdit ve hakaret içerikli yazılar yazdığını kaydetti. Taha G. hakkında "kasten yaralama" ve "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçlarından soruşturma açıldı.

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Genç müzisyen ve kız arkadaşına eski sevgili terörü
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