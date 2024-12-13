Genç öğretmen trafik kazasında hayatını kaybetti

Kaza, sabah saat 07:30 sularında Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Tekstil çalışanlarını taşıyan H.A. (38) idaresindeki minibüs, görev yaptığı okuluna giderken yolun karşısına geçmeye çalışan Şehit Mehmet Sait Barış Anadolu Lisesinde ücretli öğretmen olarak görev yapan İngilizce öğretmeni Hatice Taşpınar'a (24) çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Taşpınar, ambulansla kaldırıldığı Midyat Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayın duyulması üzerine Midyat Belediye Başkan Yardımcısı Ali Alptekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahim Demi, Milli Eğitim Şube Müdürü Faruk Tercan, Şehit Mehmet Sait Barış Anadolu Lisesi Müdürü İsamettin Aksoy, Eğitim Bir-Sen İlçe Başkanı Hüseyin Yücel ve öğretmenin yakınları hastaneye geldi. Savcılık yaptığı otopsinin ardından genç öğretmenin naaşı defnedilmek üzere Gercüş'e bağlı Yenice Köyüne götürüldü. Sürücü kazanın ardından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.