Genç orman personeli kalp krizinden hayatını kaybetti

Yatağan'da ikamet ettiği evinde 17 Kasım gecesi kalp krizi geçiren Cengiz Akıllı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cengizhan Akıllı, 26 Temmuz 1985 Adana Kozan doğumluydu. Evli ve 2 çocuk babası olan Cengizhan Akıllı 2009 yılından bu yana Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde Elektronik Haberleşme biriminde görev yapıyordu. Muğla Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Çalışma arkadaşımız Cengizhan Akıllı'yı Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.