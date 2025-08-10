Genç stajyer gemi mühendisi girdiği denizde boğuldu

Mersin açıklarında meydana gelen talihsiz olayda, staj için bir gemide bulunan İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Berkan Aslan, serinlemek amacıyla denize girdi.

İddiaya göre, gemi mürettebatı bir süre sonra Aslan'ın kaybolduğunu fark ederek durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı'na haber verdi. Yapılan ihbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti ekipleri, arama kurtarma çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda genç mühendis Berkan Aslan'ın cansız bedenine ulaşıldı.