Genç teknisyen kazada hayatını kaybetti

Yerli ve milli İHA-SİHA üreten Baykar'da teknisyen olarak çalışan 20 yaşındaki Ömer Güçlü, geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitirdi. İstanbul Arnavutköy'de önceki gün saat 18.30'da yaşanan kazada, motosikletiyle seyir halinde olan Güçlü, hızla girdiği virajda direksiyon hakimiyetini kaybetti.Kontrolden çıkan motosiklet önce refüje ardından ise karşı yönden gelen araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletinden düşerek ağır yaralanan Ömer Güçlü'ye ilk müdahaleyi olay yerine çağrılan sağlık ekipleri yaptı.Bilinci kapalı olan genç teknisyen hemen hastaneye kaldırıldı. Güçlü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Genç teknisyenden geriye milli teknolojilerin sergilendiği TEKNOFEST'te çektirdiği fotoğraflar kaldı. Güçlü'nün cenazesinin memleketi Konya'da toprağa verileceği kaydedildi.