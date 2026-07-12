Gençler arasındaki kavga kanlı bitti: Boğazından bıçaklanan 22 yaşındaki Ali hayatını kaybetti

Denizkent Mahallesi sahilinde bulunan otel önünde saat 02.30 sıralarında Ahmet Tanır ve bir grup genç arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine arabasından aldığı bıçağı gelişigüzel sallayan Ahmet Tanır, bıçakla Ali Küçük ve Nuri Ç.'yi (16) yaraladı. Çevredeki vatandaşlar tarafından özel araçlarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Ali Küçük yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirirken, hayati tehlikesi bulunmayan Nuri Ç. tedavisinin ardından taburcu edildi. Acı haberi alan Ali Küçük'ün yakınları gözyaşlarına boğuldu.

ŞÜPHELİ KARAKOLA TESLİM OLDU

Olay yerinden ayrılarak evine giden şüpheli Ahmet Tanır, babasıyla birlikte jandarma karakoluna gelerek teslim oldu. Ahmet Tanır verdiği ifadede, gece kendisini arayan Mustafa D. isimli şahsın babasının arabasının lastiğinin patladığını, yardım istediğini belirtmesi üzerine otomobiliyle olay yerine geldiğini, Mustafa D., Ahmet T.., Nuri Ç. Ve Ali Küçük isimli şahısların kendisine saldırması ve darp etmesi üzerine aracında bulunan bıçağı alarak kendisini korumak için rastgele salladığını Ali Küçük ve Nuri Ç.'nin yaralandığını görünce 112'yi arayarak ihbarda bulunduğunu söyledi. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Olayda yaralanan Nuri Ç. ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Cinayetin ardından Ahmet T. babasıyla birlikte Taşağıl Jandarma Karakolu'na giderek teslim oldu. Jandarma olayın geniş çaplı olarak soruşturulduğunu kaydetti.