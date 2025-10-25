Gençler geleceğimize sahip çıkacak

Mütefekkir, gazeteci ve yazar Sadık Albayrak, Giresun Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda öğrenci ve katılımcılara hitap etti. Söyleşinin ardından Sadık Albayrak, "Meşihat, Şeriat, Tarikat Kavgası" ve "Siyasi Boyutlarıyla Türkiye'de İslamcılığın Doğuşu" adlı eserlerini okuyucuları için imzaladı. İmam hatip okullarına halkın sahip çıktığını kaydeden Albayrak, "İmam hatip okulları, halka mal olmuş inkılaplardır.

Türkiye artık büyük bir devlet. Eski Türkiye değil. Ben bu dava için bazı nedenlerden dolayı bu yola düştüm. Biz önce iş dünyamızı kuvvetlendireceğiz. Ne kadar çok imam hatip okulu açarsan o kadar çok devletimizi ve insanımızı güçlendirecek başarılı öğrenciler yetiştirilecektir. Gençler ve imam hatip öğrencilerimiz; sizler araştıracak, çok çalışacak ve birlikte kazanacaksınız.

İşte bu nedenle gençlerin bu davayı bizden daha ileriye götüreceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı. Giresun Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen söyleşi programına Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, İlahiyat Dekanı Prof. Dr. Muharrem Akoğlu, Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Zeynel Abidin Akkiraz, İl Müftüsü Selçuk Kılıçbay, TÜGVA Giresun İl Temsilcisi Mümtaz Aydın, davetliler ve öğrenciler katıldı. Konuşmanın ardından Rize Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti ve Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, gazeteci-yazar Sadık Albayrak'a katılımlarından dolayı hediye takdim etti.