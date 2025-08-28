Gençler TEKNOFEST Mavi Vatan’da! "Ülkemizin gücünü görmek hem gururlandırıyor hem ilham veriyor"

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, bu kez Türkiye'nin denizlerdeki gücünü ve bu alandaki ileri teknolojik yetkinliğini gençlerle buluşturdu. 'Mavi Vatan' temasıyla TEKNOFEST 2025 kapsamında düzenlenen "TEKNOFEST Mavi Vatan" İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda kapılarını açtı. TCG Anadolu, TCG İstanbul, TCG Burgazada, TCG Oruçreis, TCG Nusret, TCG Sakarya ve TCG Hızırreis gibi Türk donanmasının öne çıkan gemileri etkinlikte sergilendi. Yerli ve milli ürünler, firmaların kurduğu çadırlarda incelemeye sunuldu.

TB-3 VE KIZILELMA'YA YOĞUN İLGİ

Çanakkale'de konuşlu bulunan Amfibi Kolordu Komutanlığı'nın kullandığı silah ve cihazları da TEKONOFEST Mavi Vatan'da yerini aldı. Gençler özellikle askerlerin kullandığı silahları yakından inceleyip bilgi aldı. BAYKAR çadırında da Bayraktar TB-3 ve Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın simülasyonu kuruldu. TB-3 ve KIZILELMA'yı kullanmak için sıraya giren çocuklar, yerli ve milli ürünlere yoğun ilgi gösterdi.

ÜLKEMİZİN GÜCÜNÜ GÖRMEK BİZ GENÇLERİ GURURLANDIRIYOR

Standları arkadaşıyla birlikte gezen 16 yaşındaki Nisanur Kanca (16) "Ülkemizin ve milletimizin gücünü görmek biz gençleri gururlandırıyor ve bizlere ilham veriyor. Kaptanlarımız tek tek gemilerimizi tanıttı" diye konuştu. Şeymanur Özer (16), "Çok mutlu ve gururluyum. Asker abiler çok yardımcı oldular, onlara da çok teşekkür ederiz" dedi.

BURADAKİ ATMOSFERİ ÇOK BEĞENDİM

Standları babasıyla gezen Yağız Efe Sarmaz (17), "Buradaki atmosferi çok beğendim, herkes çok sıcakkanlıydı. Askerlerimiz bizi çok güzel karşıladı. TCG Anadolu'yu çok sevdim, üzerindeki insansız hava araçlarıyla birlikte muazzam bir görüntüye sahip. Buraya geldiğim için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.