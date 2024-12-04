Gençliğe Hitabe ile dolandıranlar tutuklandı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden emekli olduktan sonra eşiyle birlikte Bozcaada'ya yerleşen Prof. Dr. Bekir Nihad Peynircioğlu'nu 3 ay önce telefonla arayan bir kişi, kendisini istihbarat personeli olarak tanıtarak, "Uzun süredir banka hesaplarınızdan terör bağlantılı hesaplara para aktarımı gerçekleşiyor" dedi. Bankada ve evde bulunan tüm mal varlıklarını bildirmesini istedi. Daha sonra kendisini İstanbul Emniyet Müdürlüğü özel kalem personeli olarak tanıtan diğer şüpheli ise profesöre operasyon görüntülerini gönderip, Atatürk'ün Gençliğe Hitabe'sini dinlettirerek ağladı. Telaşa kapılan ve Atatürk'ün Gençliğe Hitabe'sinden etkilenen Peynircioğlu yaklaşık 35 milyon lirayı parayı şüphelilere teslim etti. Paraların iade edilmediğini gören Peynircioğlu, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılık soruşturması ve aylar süren takip sonucunda Şanlıurfa Akçakale, Ankara, İstanbul ve Diyarbakır'da eşzamanlı operasyon düzenlendi. 11 kişi gözaltına alındı. Çanakkale'ye getirilen şüphelilerden Mahmut K., kardeşleri Abdülkadir K., Kasım K. ile Halil E., İbrahim Halil A., Mehmet Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.