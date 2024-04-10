Haberler Yaşam Haberleri Gerçek bir dava adamı! Gazeteci Sadık Albayrak’ın hayatı VAV TV'de...
Giriş Tarihi: 10.4.2024 11:48 Son Güncelleme: 10.4.2024 12:29

Gerçek bir dava adamı! Gazeteci Sadık Albayrak’ın hayatı VAV TV'de...

Yaşantısı, mücadelesi ve eserleri ile hafızalara kazınan, gerçek bir dava adamı gazeteci Sadık Albayrak’ın hayatı, Yüzler ve İzler belgelisinde Çarşamba 21.00'de VAV TV'de...

Gerçek bir dava adamı! Gazeteci Sadık Albayrak’ın hayatı VAV TV’de...

Gerek yaşantısı gerek mücadelesiyle umudu kırılmış insanlara ilham vermiş, nesillere örnek olmuş, eserleriyle zihinlere kazılmış gerçek bir dava ve mücadele adamı Sadık Albayrak… "Yüzler ve İzler"e bu hafta yazdığı eserler ve gazete yazıları sebebiyle defalarca mahkemelerde yargılanan, yaşamı boyunca inandığı değerlerden ve davasından vazgeçmeyen, zulme uğrayanların hayatını yazmak boynumun borcu diyerek büyük bir aşk ve heyecanla ilim dünyasına hizmete devam eden mütefekkir, gazeteci-yazar Sadık Albayrak konuk oluyor. Hikmet Öztürk moderatörlüğünde Yüzler ve İzler bu akşam 21'de VAV TV'de.

Gerçek bir dava adamı! Gazeteci Sadık Albayrak'ın hayatı bu akşam VAV TV'de | Video

ARKADAŞINA GÖNDER
Gerçek bir dava adamı! Gazeteci Sadık Albayrak’ın hayatı VAV TV'de...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA