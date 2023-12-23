Gerçek sonradan ortaya çıktı! Dünyanın en kötü çorbası kara lahana değilmiş...

Doç. Dr. Mehmet Akif Şen, TasteAtlas sitesi tarafından en kötü 100 yemek arasında gösterilen lahana çorbasının site tarafından yayınlanan tarifinde çorbanın kara lahana çorbası değil beyaz lahana veya top lahana olarak bilinen lahanadan yapılan bir yemek olduğunu gördü. Şen, "İlgili site sayfadaki yemeğin tarifinde bileşen olarak bir lahana ismi geçiyor ve bir de görsel koymuş. Bu görsel Karadeniz'de yetişmeyen beyaz lahana veya top lahana ismiyle bilinen bir lahana çeşidi var. Yemeğin malzemeleri olarak yeşil mercimek var. Bunların dışında bir de tavuk suyu ve domates sos var.