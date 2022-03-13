Gerektiğinde nefes ve can oluruz”

Edirne'ninHavsa ilçesine bağlı Çukurköy köyünde yaşayan 83 yaşındaki Sabber Erdi'den bir süredir haber alınamıyordu. AFAD ve jandarma ekipleri tarafından arama çalışmaları yapılması neticesinde yaşlı kadın, köyden uzakta bir alanda bulundu. Yaşlı kadını donmak üzereyken bulan AFAD görevlisi Şeyda Bozdağ, nefesiyle üşüyen kadının ellerini ısıtmasıyla, aynı zamanda tüm Türkiye'nin de kalbini ısıttı. Bozdağ, "Teyzemizin hipoderm geçirmemesi nefesimi vererek vücut ısısını sabit tutmaya çalıştım. Biz AFAD ekibi olarak gerekirse nefes oluruz, gerekirse can oluruz" dedi. Yaşlı kadının sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi.