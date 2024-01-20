Geride, karne aldığı son fotoğrafı kaldı

Artvin'in Arhavi ilçesinde, önceki gün akşam saatlerinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, yol kenarında yürüyen Hülya Külünk (40) ve oğlu Ömer Nazım Külünk'e (12) çarptı. Anne ve oğlu kaza yerinde yaşamını yitirirken, çay bahçesine devrilen kamyonetin sürücüsü İ.Ö. ise yaralandı. nKazada ölen Arhavi Cumhuriyet Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Ömer Nazım'ın, birkaç saat önce karnesini aldığı ortaya çıktı. Geriye ise karne aldığı son fotoğrafı kaldı. Kaza yerinde Ömer'in elinde tuttuğu ve kazadan sonra savrulan ekmekler yürek burktu.Muğla'nın Bodrum ilçesinde, B.D.'nin kullandığı hafif ticari araç, önceki gece Yakaköy Türkmen Mahallesi yol ayrımında, karşı şeride geçerek Cüneyt Yıldız'ın (26) kullandığı motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsü Yıldız yaralı kurtulurken, arkasındaki Ayşegül Baloğlu (22) yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan hafif ticari aracın sürücüsü B.D.'nin 1.36 promil alkollü olduğu belirlendi.Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde iki motosikletin çarpıştığı kazada sürücülerden, Gölcük Donanma Komutanlığı TCG Yıldıray Denizaltısı'nda görevli Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Kamacı ölürken, M.İ.A. ise ağır yaralandı.