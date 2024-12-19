Geride sadece bisikleti kaldı

Kaza, D-100 kara yolu Köroğlu Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyreden Nurten Y. idaresindeki cip, bisikletiyle yolun karşısına geçmek isteyen 11 yaşındaki Hasan Talha Yılmaz'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolda savrulan çocuk ağır yaralandı.



Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan küçük çocuk İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.



Hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen Hasan Talha Yılmaz, yaşam mücadelesini kaybetti. Trafik ekipleri soruşturma başlatırken, bölgede bulunan Mobese kameraları da incelemeye alındı. Sürücü kadın gözaltına alındı.