Haberler Yaşam Haberleri Geride sadece bisikleti kaldı
Giriş Tarihi: 19.12.2024 11:28 Son Güncelleme: 19.12.2024 11:30

Geride sadece bisikleti kaldı

Bolu’da D-100 kara yolunda bisikletiyle karşıya geçmek isteyen 11 yaşındaki ortaokul birinci sınıf öğrencisine cip çarptı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Küçük öğrenciden geriye sadece kullandığı bisikleti kaldı.

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
Geride sadece bisikleti kaldı

Kaza, D-100 kara yolu Köroğlu Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyreden Nurten Y. idaresindeki cip, bisikletiyle yolun karşısına geçmek isteyen 11 yaşındaki Hasan Talha Yılmaz'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolda savrulan çocuk ağır yaralandı.

Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan küçük çocuk İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.

Hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen Hasan Talha Yılmaz, yaşam mücadelesini kaybetti. Trafik ekipleri soruşturma başlatırken, bölgede bulunan Mobese kameraları da incelemeye alındı. Sürücü kadın gözaltına alındı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Geride sadece bisikleti kaldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA