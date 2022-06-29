Gerzek Şaban nerede çekildi, ne zaman? Gerzek Şaban oyuncuları kim, konusu ne?

GERZEK ŞABAN KONUSU

Kemal Sunal'ın birbirine benzeyen iki kişiyi, ünlü bir mafya babası (Seyfi), filmlerde figüranlık yapan saf bir delikanlıyı (Osman) canlandırdığı filmde, bu benzerlik nedeniyle birçok gülünç olay yaşanır.

Osman sevdiği kızla evlenmek isteyen saf bir figürandır. Çalıştığı filmlerin setlerinde ortalığı birbirine katmaktadır, Seyfi ise yeraltı dünyasının ünlü babasıdır. Bir gün Osman mahalledeki arkadaşlarıyla gazinoya gider, gazino sahipleri onu mafya babası Seyfi sanarak ona haraç verirler. Düşman olduğu diğer mafya babalarıyla mücadele eden Seyfi'yle, mahallesini hacizden kurtarmaya çalışan Osman'ın hayatları tesadüfen birbirine karışır.