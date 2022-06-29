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Giriş Tarihi: 29.6.2022 16:21

Gerzek Şaban nerede çekildi, ne zaman? Gerzek Şaban oyuncuları kim, konusu ne?

Gerzek Şaban nerede çekildi, ne zaman? Gerzek Şaban oyuncuları kim, konusu ne?

29 Haziran Çarşamba günü Show TV ekranlarında Gerzek Şaban sinemaseverle ile buluşacak. Natuk Baytan’ın Kemal Sunal ile yaptığı güzel filmlerden bir tanesi olan Gerzek Şaban oyuncuları ve konusu nedir soruları merak ediliyor. 1986 yapımı film Yeşilçam’ın en hoş filmleri arasında yer almaktadır. Peki, Gerzek Şaban oyuncuları ve konusu nedir? İşte Gerzek Şaban çekildiği yerler!

Başrollerinde Kemal Sunal ve Ülkü Özen'in yer aldığı Gerzek Şaban filmi 29 Haziran çarşamba akşamı Show TV ekranlarına gelecek. Naif ve sempatik Şaban, bir mafya baronuyla görüntüsünün benzerliği sonucu karıştırılır. Gerzek Şaban filmi nerede çekildi, ne zaman? Gerzek Şaban konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte detaylar!

GERZEK ŞABAN KONUSU

Kemal Sunal'ın birbirine benzeyen iki kişiyi, ünlü bir mafya babası (Seyfi), filmlerde figüranlık yapan saf bir delikanlıyı (Osman) canlandırdığı filmde, bu benzerlik nedeniyle birçok gülünç olay yaşanır.

Osman sevdiği kızla evlenmek isteyen saf bir figürandır. Çalıştığı filmlerin setlerinde ortalığı birbirine katmaktadır, Seyfi ise yeraltı dünyasının ünlü babasıdır. Bir gün Osman mahalledeki arkadaşlarıyla gazinoya gider, gazino sahipleri onu mafya babası Seyfi sanarak ona haraç verirler. Düşman olduğu diğer mafya babalarıyla mücadele eden Seyfi'yle, mahallesini hacizden kurtarmaya çalışan Osman'ın hayatları tesadüfen birbirine karışır.

GERZEK ŞABAN OYUNCULARI

Kemal Sunal – Osman / Seyfi

Yadigar Ejder – Kahveci Hamza

Rıza Pekkutsal – Cemal / Rejisör

Nejat Gürçen – Hamdi

Reha Yurdakul – Mafya şefi Abbas

Muhteşem Durukan – Konyakçı

Arap Celal – Arap Celal

Ülkü Özen – Lale

GERZEK ŞABAN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Gerzek Şaban filmi, İstanbul Zekeriyaköy'de çekilmiştir.

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Gerzek Şaban nerede çekildi, ne zaman? Gerzek Şaban oyuncuları kim, konusu ne?
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