Getafe - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? La Liga 9. hafta: Arda Güler ilk 11’de başlayacak mı?

İspanya La Liga'da heyecan dozunu artıran karşılaşmalardan biri bugün: Getafe karşısında Real Madrid deplasmanda sahaya çıkacak. Maçın saati, yayın kanalı ve kadro dengeleri futbolseverlerin en çok merak ettiği konular arasında. Özellikle Arda Güler ilk 11'de başlayacak mı merak konusu. İşte, Getafe - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularının yanıtı:
İspanya La Liga 9. haftasında Getafe – Real Madrid maçı 19 Ekim 2025 Pazar günü saat 22.00'de (TSİ) oynanacak. Xabi Alonso yönetimindeki takım zirveye 1 puan uzaklıkta yer alıyor.
Teknik adam Xabi Alonso'nun gelişiyle sahada daha çok süre bulan genç yetenek Arda Güler'in Getafe maçına da ilk 11'de başlaması beklenenler arasında.
İşte, muhtemel 11'ler:
Getafe: Soria, Kiko, Iglesias, Duarte, Djene, Rico, Arambarri, Martin, Milla, Mayoral, Liso
Real Madrid: Courtois, Valverde, Asencio, Militao, Carreras, Tchouameni, Bellingham, Diaz, Arda Güler, Vinicius, Mbappe