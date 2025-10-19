Haberler Yaşam Haberleri Getafe - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? La Liga 9. hafta: Arda Güler ilk 11'de başlayacak mı?
Giriş Tarihi: 19.10.2025 14:22

Getafe - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? La Liga 9. hafta: Arda Güler ilk 11'de başlayacak mı?

Getafe ile Real Madrid arasındaki kritik La Liga maçı için ekran başında yerler alınıyor. Ligde Barcelona ile zirve yarışına devam eden dünyaca ünlü takımda milli yıldız dikkatleri üzerine çekiyor. Arda Güler’le ilgili “ilk 11’de olur mu?” sorusu gündemde. Peki; Getafe - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, muhtemel 11'ler:

Getafe - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? La Liga 9. hafta: Arda Güler ilk 11’de başlayacak mı?

İspanya La Liga'da heyecan dozunu artıran karşılaşmalardan biri bugün: Getafe karşısında Real Madrid deplasmanda sahaya çıkacak. Maçın saati, yayın kanalı ve kadro dengeleri futbolseverlerin en çok merak ettiği konular arasında. Özellikle Arda Güler ilk 11'de başlayacak mı merak konusu. İşte, Getafe - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularının yanıtı:

GETAFE - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN?

İspanya La Liga 9. haftasında Getafe – Real Madrid maçı 19 Ekim 2025 Pazar günü saat 22.00'de (TSİ) oynanacak. Xabi Alonso yönetimindeki takım zirveye 1 puan uzaklıkta yer alıyor.

GETAFE - REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ARDA GÜLER İLK 11'DE BAŞLAYACAK MI?

Teknik adam Xabi Alonso'nun gelişiyle sahada daha çok süre bulan genç yetenek Arda Güler'in Getafe maçına da ilk 11'de başlaması beklenenler arasında.

İşte, muhtemel 11'ler:

Getafe: Soria, Kiko, Iglesias, Duarte, Djene, Rico, Arambarri, Martin, Milla, Mayoral, Liso

Real Madrid: Courtois, Valverde, Asencio, Militao, Carreras, Tchouameni, Bellingham, Diaz, Arda Güler, Vinicius, Mbappe

ARKADAŞINA GÖNDER
Getafe - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? La Liga 9. hafta: Arda Güler ilk 11'de başlayacak mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz