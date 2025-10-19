Getafe - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? La Liga 9. hafta: Arda Güler ilk 11’de başlayacak mı?

İspanya La Liga'da heyecan dozunu artıran karşılaşmalardan biri bugün: Getafe karşısında Real Madrid deplasmanda sahaya çıkacak. Maçın saati, yayın kanalı ve kadro dengeleri futbolseverlerin en çok merak ettiği konular arasında. Özellikle Arda Güler ilk 11'de başlayacak mı merak konusu. İşte, Getafe - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularının yanıtı: