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Giriş Tarihi: 17.1.2022 17:47 Son Güncelleme: 17.1.2022 18:07

Geyik ve Bağbaşı, İrlanda iş konseyine seçildiler

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Geyik ve Bağbaşı, İrlanda iş konseyine seçildiler

Kırıkkale’nin iki iş insanı Savaş Geyik ve Timuçin Bağbaşı, ASKON grubundan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) İrlanda İş Konseyi Yönetim Kurulu üyeliklerine seçildiler.

22 KİŞİLİK YÖNETİME GİRDİLER

DEİK seçimli olağan genel kurulları Lütfi Kırdar Spor Salonu'nda hafta sonu gerçekleşti.

Kırıkkale'den ASKON adına seçimlere giren iki iş insanı Savaş Geyik ve Timuçin Bağbaşı, diğer iş adamları dernek üyelerini geride bırakarak 22 kişilik İrlanda İş Konseyi Yönetim Kurulu üyeliklerine seçildiler. Geyik ve Bağbaşı DEİK'de yönetime giren ilk Kırıkkaleliler olarak dikkat çektiler.

ÖNEMLİ BİR OLUŞUM



1985 yılında kurulan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu DEİK, Türk özel sektörünün dış ticaret, uluslararası yatırımlar, hizmetler, müteahhitlik ve lojistik başta olmak üzere, dış ekonomik ilişkilerini yürütme; yurt içi ve yurt dışında yatırım imkânlarını araştırma; Türkiye'nin ihracatını artırmaya katkı sağlama ve benzeri iş geliştirme çalışmalarını koordine etmekle görevlendirilmiş kurum şeklinde tanınıyor.

ÖNDE GELEN GİRİŞİMCİLER


11 Eylül 2014 tarihinde çıkarılan 6552 Sayılı Kanunla yeni bir yapıya kavuşan DEİK, "Türk özel sektörünün dış ekonomik ilişkilerini yürütme" görevini tamamıyla üstlenmiş olup, kurucu kuruluşları, üyeleri ve iş konseyleri ile birlikte, Türkiye'nin önde gelen girişimcilerinin ve iş dünyası temsilcilerinin oluşturduğu gönüllü bir 'iş diplomasisi' örgütü olarak biliniyor.

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Geyik ve Bağbaşı, İrlanda iş konseyine seçildiler
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