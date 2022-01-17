Geyik ve Bağbaşı, İrlanda iş konseyine seçildiler

22 KİŞİLİK YÖNETİME GİRDİLER

DEİK seçimli olağan genel kurulları Lütfi Kırdar Spor Salonu'nda hafta sonu gerçekleşti.

Kırıkkale'den ASKON adına seçimlere giren iki iş insanı Savaş Geyik ve Timuçin Bağbaşı, diğer iş adamları dernek üyelerini geride bırakarak 22 kişilik İrlanda İş Konseyi Yönetim Kurulu üyeliklerine seçildiler. Geyik ve Bağbaşı DEİK'de yönetime giren ilk Kırıkkaleliler olarak dikkat çektiler.



ÖNEMLİ BİR OLUŞUM





1985 yılında kurulan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu DEİK, Türk özel sektörünün dış ticaret, uluslararası yatırımlar, hizmetler, müteahhitlik ve lojistik başta olmak üzere, dış ekonomik ilişkilerini yürütme; yurt içi ve yurt dışında yatırım imkânlarını araştırma; Türkiye'nin ihracatını artırmaya katkı sağlama ve benzeri iş geliştirme çalışmalarını koordine etmekle görevlendirilmiş kurum şeklinde tanınıyor.



ÖNDE GELEN GİRİŞİMCİLER



11 Eylül 2014 tarihinde çıkarılan 6552 Sayılı Kanunla yeni bir yapıya kavuşan DEİK, "Türk özel sektörünün dış ekonomik ilişkilerini yürütme" görevini tamamıyla üstlenmiş olup, kurucu kuruluşları, üyeleri ve iş konseyleri ile birlikte, Türkiye'nin önde gelen girişimcilerinin ve iş dünyası temsilcilerinin oluşturduğu gönüllü bir 'iş diplomasisi' örgütü olarak biliniyor.