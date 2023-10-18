Gezende Kanyon Nerede ve Nasıl Gidilir? Mersin Gezende Kanyon Giriş Ücreti Ne Kadar, Müzekart Geçiyor Mu?

Doğal alanları gezmekten keyif alan kişilerin uğrak noktalarından biri olarak belirtilen Gezende Kanyonu manzarası ve turkuaz rengindeki berrak suyuyla dikkat çeker. Bu kanyonun bağlı olduğu ilçedeki Ermenek Çayı'nın üzerinde yer aldığı görülür. Bulunduğu ilin önemli doğal miraslarından biri olarak nitelendirilen bu alana gidecek olan kişiler için Gezende Kanyonu nerede ve nasıl gidilir, giriş ücreti ne kadar gibi soruların cevapları belirtilmelidir.

Gezende Kanyonu Nerede ve Nasıl Gidilir?

Mersin ilinde yer alan doğal oluşumlardan biri olan Gezende Kanyonu Gülnar ilçesinin sınırları içerisindedir. Bu kanyonun Gülnar ilçesindeki Ermenek Çayı'nın üzerinde yer aldığı belirtilmelidir. Berrak suyu, doğa manzarası ve huzurlu atmosferi ile dikkat çektiği söylenen Gezende Kanyonu'na rahat kıyafetlerle gidilmesi önerilir. Çünkü bu doğal alanda gezintiye çıkılacağı zaman engebeli yolların aşılması gerektiği belirtilir. Turkuaz rengindeki suyu ile gezginleri büyüleyen doğal bir miras olarak nitelendirilen Gezende Kanyonu'na varılması için tercih edilebilen ulaşım seçenekleri ise şu şekildedir:

Gezende Kanyonu'nun il merkezine olan uzaklığı 190 kilometre iken bulunduğu ilçeye olan uzaklığı ise 40 kilometredir. Dolayısıyla bu kanyona Gülnar ilçesinden özel araçla gidilmesi mümkündür.

Kanyona özel araçla gidecek olan kişilerin bu doğal alanla aynı ismi taşıyan mahalleye giderek tabelaları takip etmeleri yeterlidir. Belirli bir noktadan sonra ise kanyona yürüyerek ulaşılması gerekir.

Bu kanyona toplu taşıma araçlarıyla ulaşılabilmesi için ilk olarak Gülnar ilçesine giden dolmuşlara ya da otobüslere binilmelidir.

Toplu taşıma araçlarıyla Gülnar ilçesine ulaşan kişiler ise Gezende mahallesine giden dolmuşlara bindikten sonra kanyona doğru yürüyüş yapabilir.

Mersin Gezende Kanyonu Giriş Ücreti Ne Kadar?

Mersin Gezende Kanyonu'nu keşfetmek isteyen kişilerin herhangi bir giriş ücreti ödemelerine gerek yoktur. Dolayısıyla bu doğal mirasın bilet satın alınmadan görülebildiği belirtilmelidir. Ancak bu kanyonun yakınında yer alan Yerköprü Şelalesi gibi doğal oluşumların keşfedilmesi amacıyla belirli bir giriş ücretinin ödenmesi gerektiği hatırlatılmalıdır. Dolayısıyla yalnızca Gezende Kanyonu'nu görmek isteyen kişiler herhangi bir giriş ücreti ödemeyecek iken bu doğal alanın çevresindeki şelaleyi keşfedecek olanlar ise 12 TL'ye bilet almalıdır.

Gezende Kanyonu'nda Müzekart Geçiyor Mu?

Gezende Kanyonu Mersin'in Gülnar ilçesinin popüler gezi rotaları arasındadır. Bu doğal alanın keşfedilmesi için herhangi bir giriş ücretinin ödenmediği bilinir. Yani incelenen bu kanyonun görülmesi için Müzekart kullanımına başvurulmasına da gerek yoktur.