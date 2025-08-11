Gezici kütüphane çocuklarla buluştu

Diyarbakır'da İl Jandarma Komutanlığı ve Prof. Dr. Fuat Sezgin İl Halk Kütüphanesi iş birliğiyle yürütülen "gezici kütüphane" projesi, yaz aylarında kırsal mahallelerdeki çocuklara kitap ve etkinliklerle ulaşmaya devam ediyor. 2011'den beri kesintisiz süren projede, Türk ve dünya edebiyatından yüzlerce kitap çocuklarla buluşuyor.Çınar ilçesi Yuvacık Mahallesi'nde başlayan yaz dönemi ziyaretlerinde çocuklar, kitap okuma, boyama, film izleme gibi aktivitelerle keyifli vakit geçiriyor. Jandarma ekipleri, çocuklara Türk bayrağı ve balon hediye ederken, kadınlara da aile içi şiddet konusunda bilgilendirme yapıyor. Kütüphaneci Derya Akay Ertaş, gezici kütüphaneyle kırsaldaki çocuklara ulaşmaya çalıştıklarını belirterek, "Çocukların gülümsemesi bizleri çok mutlu ediyor" dedi. Çocuklar ise kitapları heyecanla okuyacaklarını ifade etti.