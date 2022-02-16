Girdiği nehirden çıkamadı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde peşinde bulunan şahıslardan kaçtığı iddia edilen S.Ş, Sakarya Nehri’ne atlayarak gözden kayboldu. S.Ş’nin suya atlayarak yüzmeye çalıştığı anlar kameraya yansıdı. Ekipler suya atlayan vatandaşı bulmak için çalışıyor
Olay, önceki akşam saatlerinde Köprübaşı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, S.Ş. (31) peşinde bulunan şahıslardan kaçmak için Sakarya Nehri'ne atlayarak karşıya geçmek istedi. Karşı tarafa yüzmeye çalışan adam, suyun akıntısına kapılarak gözden kayboldu. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ve botla suya inen AFAD ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. S.Ş.'nin peşindeki kişilerden kaçtığı esnada suya atladığı da iddia edildi. O anlar ise, bölgedeki vatandaşlar tarafından kayıt altına alındı. Görüntülerde; şahsın koşarak suya atladığı ve yüzmeye çalıştığı anlar yer aldı. Köprübaşı Mahallesi mevkisinde dün suya atlayarak karşıya geçmeye çalıştığı sırada gözden kaybolan S.Ş'yi arama çalışmaları sürüyor. Sakarya, Kütahya ve Eskişehir AFAD dalgıç ekipleri ile Bursa'dan deniz polislerinin katılımıyla 13 personel, 4 araç ve botla çalışmaları yürütüyor. Endişeli bekleyişleri süren S.Ş'nin yakınları da bölgeye gelerek çalışmaları izledi. İHA-AA