Giresun'da kan donduran vahşet: Fabrikanın girişinde köpeği ezdi! Valilikten açıklama geldi...

Olay, önceki gün saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Batlama Vadisi'nde faaliyet gösteren içme suyu şişeleme fabrikasına 43 ACH 447 plakalı cipiyle gelen kişi, kapının açılmasını bekledi. Demir kapının açılmasıyla cipini hareket ettiren sürücü, yerde yatan köpeği ezdi. Acı içinde sesler çıkaran köpek, üzerinde bir süre bekleyen aracın yeniden hareket ettirilmesiyle ayağa kalkıp, sekerek uzaklaştı. Yaşananlar iş yerine ait güvenlik kameralarına yansıdı.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Giresun Valiliği, olaya ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Şüpheli sürücünün tespit edilerek yakalandığı belirtilen açıklamada, "Giresun Merkez Sultaniye köyünde, bir fabrikanın girişinde sahipsiz bir sokak hayvanının araç tarafından ezilmesiyle ilgili sosyal medya platformlarında yer alan görüntüler üzerine Valiliğimizce gerekli inceleme ve araştırma başlatılmıştır. Yapılan çalışmalar neticesinde, olaya karışan aracın sürücüsü tespit edilerek yakalanmıştır. Yaralanan sahipsiz sokak hayvanı veteriner hekim tarafından kontrol altına alınmış olup, veteriner raporu doğrultusunda olayla ilgili adli işlemler sürdürülecektir" denildi.
TEDAVİYE ALINDI
Öte yandan, fabrika yönetimi köpeği ezen sürücü hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunurken, Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse'nin talimatıyla harekete geçen Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri de yaralı köpeği bularak tedavi altına aldı. Veteriner Hekim Mustafa Karaçay gözetiminde yapılan kontrollerin ardından köpeğin durumunun iyi olduğu ve tedavisinin sürdüğü bildirildi.
Yerde yatan köpeği cipiyle ezdi! O anlar anlar kameraya böyle yansıdı | Video