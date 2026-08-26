Giresun'da kan donduran vahşet: Fabrikanın girişinde köpeği ezdi! Valilikten açıklama geldi...

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Giresun Valiliği, olaya ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Şüpheli sürücünün tespit edilerek yakalandığı belirtilen açıklamada, "Giresun Merkez Sultaniye köyünde, bir fabrikanın girişinde sahipsiz bir sokak hayvanının araç tarafından ezilmesiyle ilgili sosyal medya platformlarında yer alan görüntüler üzerine Valiliğimizce gerekli inceleme ve araştırma başlatılmıştır. Yapılan çalışmalar neticesinde, olaya karışan aracın sürücüsü tespit edilerek yakalanmıştır. Yaralanan sahipsiz sokak hayvanı veteriner hekim tarafından kontrol altına alınmış olup, veteriner raporu doğrultusunda olayla ilgili adli işlemler sürdürülecektir" denildi.