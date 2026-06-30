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Giriş Tarihi: 30.06.2026 22:05 Son Güncelleme: 30.06.2026 22:20

Giresun’da trafik kazası: 1 yaralı

Giresun'un Eynesil ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

İHA
Giresun’da trafik kazası: 1 yaralı
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Giresun istikametinden Trabzon yönüne giden 61 AGG 544 plakalı otomobil, Eynesil giriş kavşağından Görele-Giresun istikametine çıkış yapan Halil Ç. yönetimindeki 28 AEA 691 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücü Halil Ç. yaralandı.

Giresun'da trafik kazası: 1 yaralı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince Eynesil Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaparken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Giresun’da trafik kazası: 1 yaralı
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