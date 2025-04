Girişimcilikte yeni dalga

Tusaş Kurum İçi Girişimcilik ve İnovasyon Yönetim Şefi Onur Jane ise, "Tusaş dendiğinde akla havacılık, uzay ve savunma sanayi geliyor. Dolayısıyla inovasyon bizim zaten doğamızda, DNA'mızda var" diyerek söze başladı. "Ama bu rekabet ortamında ayakta kalabilmek bizim ölçeğimizdeki bir firma için bile kolay değil. Belli bir inovasyon stratejiniz olması, kurumsal inovasyon planınız olması gerekiyor" diyen Jane, üç yıl önce bunun için bir ekip kurduklarını aktardı. Havelsan Girişimcilik Takım Lideri Bürge Kılınç ise, "Havelsan olarak girişimcilik ekosistemini hem besliyor hem de ondan besleniyoruz. Temel stratejimiz bilgiyi almak ve vermek üzerine kurulu" diyerek girişimcilik programlarını da buna göre oluşturduklarını aktardı. Uğur Coşkun AATG Kurucusu ise şunları aktardı: Savunma sanayinde 20 senenin üstünde deneyimim var. Girişimcilik söz konusu olduğunda en önemli konu akıllı paradır. Bana para verme, akıl ver diye özetleyebiliriz. Girişimcinin, daha önceden kendisiyle aynı süreçleri yaşamış ve networkü olan mentor ve yatırımcılara ihtiyacı oluyor. Para ise doğru yönlendirilmediğinde çabuk bitiyor. Tüm bu ihtiyaçlar doğrultusunda Türkiye Derin Teknoloji Vakfı'nı kurdum 8 ay önce.

13. Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi'nin ikinci paneli "Anadolu'nun Girişimi" başlığında gerçekleştirildi.

Anadolu'nun Girişimi" başlıklı bu panelin moderatörlüğünü Vatut Teknoloji Kurucu Ortağı ve Para Dergisi Yazarı Doç. Dr. Ali Efe İralı yaptı. Panelin konuşmacıları Anadolu teknoparklarındaki çalışmaları değerlendirdi.

Anadolu Teknoloji Araştırma Parkı Genel Müdürü Dr. Sedat Telçeken, zamanında Eskişehir Sanayi Odası tarafından kurulmuş Türkiye'nin ilk teknoparkı oldukları bilgisini vererek, "Türkiye'de 110 teknopark var. 90 civarı aktif. Üniversiteler, vakıflar ve sanayi odağında kurulanlar olmak üzere bunlar üçe ayrılıyor. Biz sanayi odağında kurulan bir teknoparkız. ATAP olarak bugün 135 girişimcimiz var. Türkiye'de teknoparklar genellikle bilişim ve yazılım odağında olur. Yazılım firmalarının ağırlığı yüzde 50'ler oranındadır. Bizim odağımız ise çizgi film, animasyon ve oyun endüstrisi. Örneğin herkesin bildiği Pepe, ATAP'tan çıkmış bir çizgi filmdir. Ama akrep zehrinden serum üreten bir girişimcimiz de var. Yaratıcı sektörler ağırlıklı olmak üzere tüm sektörlere kapımız açık diyebiliriz" dedi.

Gaziantep Teknopark Genel Müdürü Kazım Yıldırım ise, teknoparklarında 210 girişimcilerinin bulunduğunu belirterek, "İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerin dışında bir girişimcilik ekosistemi oluşturmak ve sürdürmek oldukça zor. Ekosistemi canlı tutabilmek için bazı enstrümanların sunulması gerekiyor. Bana göre girişimci için sermayeye ulaşmaktan daha önemli olan projelendirme safhasıdır. Sermaye her halükarda bulunur. Globalde de bulunur. Ama iyi bir projenin hayata geçirilmesi zordur. Girişimci fikri olan ama cebinde parası olmayan kişidir. Hatta teknik yetersizliklerden dolayı çoğu zaman fikir de oturmamış olabiliyor" dedi.

13. Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi kapsamında düzenlenen "Yeni Dalga: Girişimcilik Ekosisteminin Yeni Normalleri" adlı üçüncü panelinin kapanış konusu "Yatırımcıların Penceresinden Ekosistem" oldu. Sentez Medya Kurucusu ve Para Dergisi Yazarı Musa Savaş'ın moderatörlüğünde gerçekleşen etkinlikte, Türkiye Kalkınma Fonu Genel Müdürü Elif Altuğ, BV Portföy Genel Müdürü Zeynep Özgür Çağlayan, Revo Capital Partner Gizem Moral, TT Ventures US ve Türk Telekom Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan ve Letven Capital Genel Müdürü Kamil Kılıç, Türkiye'nin girişim sermayesi ekosistemini ve stratejik yatırımlarını değerlendirdi. BV Portföy Genel Müdürü Zeynep Özgür Çağlayan, Boğaziçi Ventures'ın yaklaşık 9 yıl önce yapay zeka ve teknoloji girişimlerine odaklanarak sektördeki yerini aldığını belirtti. Çağlayan, "BV portföy aslında Boğaziçi Ventures'ın teknoloji ve yapay zeka odaklı bakış açısını profesyonel bir portföy yönetimi bakış açısı ile birleştirmek, yatırımcılarımıza da geleceğin sektörlerini bugünden yatırım yapma imkanı sunmak adına stratejik bir konumda yer alıyor" dedi. Revo Capital Partner Gizem Moral ise, Revo Capital'in bugüne kadar toplam 180 milyon dolarlık iki fon yönettiğini ve bu süreçte 40 teknoloji girişimine yatırım yaptıklarını belirtti. Moral, "Bu yatırımlarımızdan 17'sinden başarılı bir şekilde çıkış gerçekleştirdik. Ayrıca, bu yatırımlarımızdan iki tanesi unicorn statüsüne ulaştı. Türkiye'den çıkan en önemli girişimin ilk yatırımcısı olduk. Bu şirketler arasında Midas, Param, Getir, Paraşüt gibi öne çıkan isimler var" dedi. Bu yatırım alanındaki başarılı stratejilerini sürdürmek amacıyla şu an 100 milyon dolarlık üçüncü fonlarının ilk kapanışını mart ayında 86 milyon dolar olarak gerçekleştirdiklerini aktaran Moral, "Global VC fonlamasının bu kadar zorlaştığı bir dönemde, girişim sermayesi fonu yapısı ile Hollanda fonu yapısını birleştiren hibrit bir fon yapısı oluşturduk. 2013 yılından itibaren startup ekosisteminde yer almak isteyen bir kuruluş olduklarını belirten TT Ventures US ve Türk Telekom Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan ise, "2013 yılında girişimcilik ekosistemini desteklemek adına bir hızlandırma programı başlattık. 2018 yılında ise TT Ventures'ı kurarak bu alanı daha güçlü hale getirmeyi hedefledik" dedi. Letven Capital Genel Müdürü ve Girişim Sermayesi Fonları Derneği Başkanı Kamil Kılıç da, 200 milyon dolarlık bir fon yönettiklerini aktararak konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: "Türkiye'nin ulaşım ve lojistik sektöründe büyük bir potansiyeli var orada oluşturduğumuz fon hızla büyüyor. Bunun dışında finansal teknolojilerle ilgili dünyada bir akım vardı, bundan 2-3 yıl önce bu alan hızlı büyüdü. Türkiye Kalkınma Fonu Genel Müdürü Elif Altuğ'da Türkiye Kalkınma Fonları, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'nın iştirakidir ve son 3 yıldır aktif olarak ekosistemde yer alıyor. Banka, 50 yıldır kalkınma finansmanı sağlıyor. Kalkınma finansmanı kuruluşları, 2. Dünya Savaşı sonrası sanayi kuruluşlarını desteklemeye başlamış, 2000'li yıllarda ise girişimcilik ve büyüme sermayesine yatırım yapmıştır. Biz de 2006'da kurulan "IVCI" (Istanbul Venture Capital Initiative) fonu ile yatırım yapmaya başladık. 160 milyon Euro'luk fon, 10 kat kaldıracak etkisi yaratarak 1.6 milyar Euro'luk bir yatırım etkisi yarattı. 212 Kurucu Ortak Numan Numan'da 2012 yılında ilk başta 30 milyon dolarlık bir fonla başladık. Fakat zaman geçtikçe şunu fark etmeye başladık. Biz aslında Amerika'da başlayan, orada oturmuş bir düzeni, farklı ülkelerde, dünyanın değişik yerlerinde kurmaya çalışıyoruz. Fakat farklılıklar mevcut. İlk olarak, Amerika'daki fonlara yatırımcı sayısı kadar çok yatırımcı Türkiye'de yok. İkinci olarak ise, fonların veya firmaların çıkış miktarları, satış miktarları ve geldikleri değerlemeler, kıyaslanamayacak derecede farklı. Bu ikisini bir araya koyduğumuzda, bizim de hedefimiz şu oldu: 'Burada güzel bir potansiyel var, Türkiye'de inanılmaz girişimciler var, güzel şeyler oluyor, fakat bunu bir sonraki aşamaya nasıl taşıyabiliriz?'