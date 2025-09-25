Gitar kutusundan kalaşnikof çıktı

İstanbul Sarıyer'de polis ekipleri üzerinde kokainle yakaladıkları kuryenin uyuşturucuyu götürdüğü adrese baskın yaptı. Dairede gitar kutusu içinde kalaşnikof tüfek, çelik yelek, tabanca ve mermiler ele geçirildi. 1 Eylül'de Huzur Mahallesi'nde düzenlenen operasyanda 8 kişi gözaltına alındı. Sorgu sonrası şüphelilerden 4'ü serbest kalırken, diğer 4 kişiden uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan mahkemeye çıkarılan Burak A., Timur İ. ve Doğuş C., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Muhammet Şamil S. ise ateşli silahlar kanununa muhalefet suçundan tutuklandı. Eric J.'nin ise kırmızı bültenle İnterpol tarafından arandığı ortaya çıktı.